Наближається транзит влади: хто за рік-півтора опиниться на чолі РФ

В Росії вже почала відбуватися низка незворотних процесів, головний з яких полягає у тому, що російський диктатор Володимир Путін не може і не хоче зупинити війну, а оточення дає йому меседжі, які читаються, як безкінечне продовження війни. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначає, при цьому Путіну говорять про безмежність ресурсів, бо йому це подобається. Еліти ж розуміють, що процес іде в безкінечну прірву і готуються до транзиту, хоча бояться про це говорити вголос. Про міфічність безмежності ресурсів розуміють всі.

На думку Денисенка, поки що найбільш готовими до транзиту є тандем Ковальчуки-Кірієнко, хоча, припускає експерт, вони вважають, що їм потрібно продовження війни ще приблизно рік – для добудови "чебурнету", збільшення ваги в регіонах і, можливо, через силову складову. Зрештою, іншим головним групам потрібно рік-півтора, щоб бути готовими до транзиту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — росіяни розуміють, що міжнародний злочинець Владімір Путін довго на посаді очільника країни не протягне. Вони активно шукають йому заміну. Про це в ефірі "24 Каналу" розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, пишуть "Коментарі". За його словами, рішення про вибір наступника Путіна буде швидким.

"У Росії з'явився новий потенційний наступник диктатора. Проте, крім традиційних кандидатів – Ніколая Патрушева, секретара Радбезу, його сина Дмітрія Патрушева, Сєргєя Собяніна, мера Москви, на політичну арену виходить ще одна особа. Це — син прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова", — каже Шейтельман.

За словами політтехнолога, нового потенційного наступника намагаються очистити від бруду в очах патріотично налаштованих росіян через небажання йти в армію й загадкове одруження.



