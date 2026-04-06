Приближенные к Путину ищут спасение от катастрофы: что начали массово покупать в РФ

В России резко возрос интерес к подземным бункеров на фоне войны с Украиной и конфликта на Ближнем Востоке. По данным российских СМИ, спрос на такие укрепленные убежища увеличился на 140%. Основными клиентами стали московские топ-менеджеры, крупные бизнесмены и некоторые чиновники приближенные к Путину, стремящиеся уберечь себя от потенциального глобального конфликта.

Путин в бункере. Фото из открытых источников

Владелец компании-производителя бункеров сообщил, что с начала марта заказы поступают почти каждый день, а очередь на установку укрытий растянулась до лета. По его словам, в 2,5 раза выросло количество заявок на размещение бункеров на дачах и загородных участках.

Цены на бункеры в России

Базовые модели бункеров для россияне могут купить от 2 миллионов рублей "под ключ". Это компактные укрепленные конструкции на двоих с минимальным набором удобств, которые устанавливают на глубине до пяти метров.

Однако богатые клиенты выбирают индивидуальные проекты с расширенной комплектацией, где есть жилые зоны, кухня, душ и системы досуга. Такие более дорогие варианты для российских элит обойдутся от 20 миллионов рублей и напоминают полноценные подземные квартиры. Их строят из железобетонных конструкций по технологиям метро, оснащают запасами воды и топлива, автономными системами жизнеобеспечения и герметичной вентиляцией.

Производитель уверяет, что такие бункеры позволяют семье проживать автономно в течение нескольких месяцев. По его словам, информация о местонахождении бункеров и заказчиков строго засекречена условиями договора.

Таким образом, подобные укрытия доступны только богатым россиянам и приближенным к Путину.

