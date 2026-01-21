Трамп будує під Білим домом новий секретний бункер: що відомо

Під Східним крилом Білого дому знову відбувається секретне будівництво. За даними американських медіа, адміністрація Дональда Трампа реалізує масштабний підземний проєкт, який може стати новим високотехнологічним бункером. Це буде сучасна версія укриття, вперше створеного ще за президентства Франкліна Рузвельта під час Другої світової війни.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Після нападу на Перл-Гарбор у 1941 році Франклін Рузвельт санкціонував спорудження захищеного підземного комплексу. Публічно про нього тоді не говорили і мова йшла лише про "реконструкцію Східного крила". З роками цей простір еволюціонував у Президентський центр екстрених операцій. Це укріплений командний пункт, розрахований пережити ядерну загрозу.

Саме тут 11 вересня 2001 року переховували віцепрезидента Діка Чейні, а пізніше приміщення використовували для найчутливіших рішень у сфері безпеки, включно з таємними міжнародними поїздками американських лідерів, зокрема Джо Байдена до України.

Вид на двері до Президентського центру надзвичайних операцій. Фото: Тіна Гагер/Білий дім

Однак побудований бункер застарів з моменту свого спорудження. Тепер, понад 80 років потому, стару інфраструктуру демонтовано. За інформацією джерел CNN, на її місці створюється щось значно масштабніше. Білий дім підтверджує лише те, що підземні роботи є "цілком секретними" і їхнє зупинення може "поставити під загрозу національну безпеку".

Офіційно реконструкцію пов’язують із будівництвом нового бального залу Трампа, вартість якого вже зросла з 200 до понад 400 млн доларів. Відомо, що до робіт залучені військові та компанії у сфері безпеки. Зокрема, залучено компанію Clark Construction, яка спеціалізується на будівництві об'єктів із підвищеними вимогами до безпеки. Архітектурний нагляд здійснює бюро Shalom Baranes Architects, яке ніколи не будувало бальних залів, однак керувало відновленням та фортифікацією Пентагону після 11 вересня.

Що саме з’явиться під Білим домом наразі невідомо. Але CNN припускає, що це буде високотехнологічний бункер для президента США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про бункери Путіна. Відомо, де ховається російський диктатор.

Також "Коментарі" писали, що Трамп скасував підписання угоди з Україною на 800 млрд доларів.