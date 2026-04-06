Наближені до Путіна шукають порятунок від катастрофи: що почали масово купувати в РФ

У Росії різко зріс інтерес до підземних бункерів на тлі війни з Україною та конфлікту на Близькому Сході. За даними російських ЗМІ, попит на такі укріплені притулки збільшився на 140%. Основними клієнтами стали московські топ-менеджери, великі бізнесмени та деякі чиновники наближені до Путіна, які прагнуть убезпечити себе від потенційного глобального конфлікту.

Путін в бункері. Фото з відкритих джерел

Власник компанії-виробника бункерів повідомив, що з початку березня замовлення надходять майже щодня, а черга на встановлення укриттів розтягнулася до літа. За його словами, у 2,5 рази зросла кількість заявок на розміщення бункерів на дачах та заміських ділянках.

Ціни на бункери в Росії

Базові моделі бункерів для росіяни можуть купити від 2 мільйонів рублів "під ключ". Це компактні укріплені конструкції на двох осіб з мінімальним набором зручностей, які встановлюють на глибині до п’яти метрів.

Однак заможні клієнти обирають індивідуальні проекти з розширеною комплектацією, де є житлові зони, кухня, душ та системи дозвілля. Такі дорожчі варіанти для російських еліт обійдуться від 20 мільйонів рублів та нагадують повноцінні підземні квартири. Їх будують з залізобетонних конструкцій за технологіями метро, оснащують запасами води та палива, автономними системами життєзабезпечення та герметичною вентиляцією.

Виробник запевняє, що такі бункери дозволяють сім’ї проживати автономно протягом кількох місяців. За його словами, інформація про місцезнаходження бункерів і замовників суворо засекречена умовами договору.

Таким чином, подібні укриття доступні лише заможним росіянам та наближеним до Путіна.

