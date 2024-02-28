Приднестровье оказало Путину «медвежью услугу». Россия может продемонстрировать слабость

По его словам, приднестровские авантюристы решили попугать мир новой войной. Мол, не вернете нам "льготный" режим, когда "экономика" сепаратистского региона почти полностью работала "в черную", мы вам здесь начнем новую войну. При этом Таран напомнил, что после начала масштабной войны в Украине Молдова начала заставлять местных "бизнесменов" платить те же налоги, что и остальная страна, и, конечно, им это не понравилось.

Сергей Таран

Как считает Таран, к эскалации конфликта безусловно заинтересован и Кремль, который накануне так называемых "выборов" хочет втюхать россиянам очередную басню о "собирателях русских земель Путина". Однако это только до выборов, добавляет политолог.

"Ибо никто не сможет объяснить, как именно сейчас Путин сможет "защищать" надежно удаленный от России сепаратистский регион. А отсутствие действий России в ответ на "обращение депутатов" – лишь подчеркнет ее слабость",

– отметил Таран.

По его словам, вместо шантажа приднестровские "депутаты" еще раз напомнят миру, что там, где пахнет Москвой, — никогда не может вспыхнуть новая война.

"И потому любой кремлевский анклав должен быть ликвидирован. И чем быстрее, тем лучше",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, депутаты непризнанного Приднестровья на съезде обратились в Совет Федерации и Госдуму страны-агрессора с просьбой о "защите" региона якобы из-за "давление Молдовы". В заявлении местные депутаты отметили, что Молдова развязала против непризнанной ПМР экономическую войну, а также обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем.

Вместе с тем, как подчеркнул представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, Россия получила отнюдь не то , что рассчитывала. Более того, она разочарована обращением так называемых депутатов ПМР.