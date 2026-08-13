«Придурки с искривленными мозгами»: Медведев в очередной раз набросился на молодых россиян, не поддерживающих войну

Глава провластной партии "Единая Россия" и заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев взорвался новыми оскорблениями в адрес молодых граждан страны-агрессорки. Чиновника возмутило, что часть российской молодежи открыто выступает против полномасштабного вторжения в Украину.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

По мнению Медведева, юные россияне, осуждающие так называемую "СВО", совершенно не отдают себе отчет в своих действиях, а делают это исключительно ради дешевого авторитета среди знакомых или финансовой выгоды.

"Посмотрите, какое количество дураков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период! Ведь откуда вылезают вот эти люди с такими совершенно искривленными мозгами?" — эмоционально высказался российский чиновник во время своего очередного выступления.

Он добавил, что большинство противников войны руководствуются исключительно нехваткой сознания, хотя признал наличие идейных оппонентов кремлевского режима. По его словам, подростки подвергаются влиянию из-за "вшивых денег" или желания "где-то среди сверстников сказать, что вот оно против всего".

"Именно потому, что они не понимают, что они делают, в основном, — продолжил Медведев. — Ну, есть, конечно, уверенные подонки, но я думаю, что среди них их не так много. Это скорее от глупости и бессознательности".

Оценив масштаб антивоенных настроений среди подрастающего поколения, представитель Кремля нашел единственное решение проблемы. Он призвал еще более жестко взяться за промывание мозгов и усилить тотальную пропаганду в школах и университетах под видом "патриотического воспитания".

"Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы, — резюмировал Дмитрий Медведев, — патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Чечни Рамзан Кадыров стремится минимизировать участие коренного населения республики в боевых действиях против Украины.