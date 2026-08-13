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Недилько Ксения
Глава провластной партии "Единая Россия" и заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев взорвался новыми оскорблениями в адрес молодых граждан страны-агрессорки. Чиновника возмутило, что часть российской молодежи открыто выступает против полномасштабного вторжения в Украину.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
По мнению Медведева, юные россияне, осуждающие так называемую "СВО", совершенно не отдают себе отчет в своих действиях, а делают это исключительно ради дешевого авторитета среди знакомых или финансовой выгоды.
Он добавил, что большинство противников войны руководствуются исключительно нехваткой сознания, хотя признал наличие идейных оппонентов кремлевского режима. По его словам, подростки подвергаются влиянию из-за "вшивых денег" или желания "где-то среди сверстников сказать, что вот оно против всего".
Оценив масштаб антивоенных настроений среди подрастающего поколения, представитель Кремля нашел единственное решение проблемы. Он призвал еще более жестко взяться за промывание мозгов и усилить тотальную пропаганду в школах и университетах под видом "патриотического воспитания".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Чечни Рамзан Кадыров стремится минимизировать участие коренного населения республики в боевых действиях против Украины.