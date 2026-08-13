«Придурки з викривленими мізками»: Медведєв укотре накинувся на молодих росіян, які не підтримують війну

Голова провладної партії "Єдина Росія" та заступник керівника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув новими образами на адресу молодих громадян країни-агресорки. Чиновника обурило те, що частина російської молоді відкрито виступає проти повномасштабного вторгнення в Україну.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

На думку Медведєва, юні росіяни, які засуджують так звану "СВО", абсолютно не усвідомлюють своїх дій, а роблять це виключно заради дешевого авторитету серед знайомих або фінансової вигоди.

"Подивіться, яку кількість придурків винесло на світ Божий ось у цей дуже складний, драматичний період! Адже звідки вилазять ось ці люди з такими абсолютно викривленими мізками?" — емоційно висловився російський посадовець під час свого чергового виступу.

Він додав, що більшість супротивників війни керуються виключно браком свідомості, хоча й визнав наявність ідейних опонентів кремлівського режиму. За його словами, підлітки піддаються впливу через "вошиві гроші" або бажання "десь там серед однолітків сказати, що ось він проти всього".

"Саме просто тому, що вони не розуміють, що вони роблять, переважно, — продовжив Медведєв. — Ну, є, звичайно, переконані подонки, але я думаю, що серед них їх не так багато. Це радше від дурості та несвідомості".

Оцінивши масштаб антивоєнних настроїв серед підростаючого покоління, представник Кремля знайшов єдине "вирішення" проблеми. Він закликав ще жорсткіше взятися за промивання мізків і посилити тотальну пропаганду у школах та університетах під виглядом "патріотичного виховання".

"Ми просто повинні розуміти, що з мізками у багатьох є проблеми, — резюмував Дмитро Медведєв, — патріотична робота на найкращих прикладах дій наших героїв, вона винятково важлива".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Чечні Рамзан Кадиров прагне мінімізувати участь корінного населення республіки у бойових діях проти України.