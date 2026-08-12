Путіна підставляють найближчі: як руйнується «імперія» навколо «СВО»

Очільник Чечні Рамзан Кадиров прагне мінімізувати участь корінного населення республіки у бойових діях проти України. Про це повідомляє видання The Economist, посилаючись на інсайдера, який входить до найближчого оточення чеченського керівництва.

Путін і Кадиров

"Якими б не були прагнення Кремля в Україні, — підкреслило джерело журналістів, описуючи настрої у Грозному, — наші власні інтереси знаходяться дуже далеко від них".

За словами співрозмовника, попри публічні гасла та гучний самотитул "піхотинця Путіна", лідер Чечні категорично не бажає класти життя своїх земляків на вівтар ідеології "руського міра".

Водночас офіційна риторика Кадирова суттєво відрізняється від кулуарних рішень. Під час весняної зустрічі з російським диктатором у квітні цього року він відзвітував про відправку на фронт понад 70 тисяч бійців. Аналітики підрахували, що ця кількість становить приблизно 9% від усього чоловічого населення Чечні. Якби ці дані відповідали дійсності, республіка мала б найвищий рівень мобілізації серед усіх суб'єктів РФ.

Проте реальна статистика ліквідованих окупантів вказує на зовсім іншу картину. За даними незалежних моніторингових проєктів, з моменту масштабного вторгнення було офіційно підтверджено загибель трохи більше ніж 500 чеченців. Це мізерні 0,2% від загальних втрат російської армії, хоча населення Чечні становить понад 1% від загальної кількості жителів Росії.

Такий феноменальний "захист" місцевих кадрів при високих показниках мобілізації пояснюється дуже просто. Російські журналісти зазначають, що Грозний активно формує свої бойові підрозділи не за рахунок етнічних чеченців, а шляхом масового рекрутингу та найму добровольців з інших депресивних регіонів Російської Федерації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після атаки безпілотників на Татарстан Кадиров заговорив про жертви, уникнувши звинувачень на адресу України.