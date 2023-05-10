Пригожин начал угрожать Макрону из-за ЧВК "Вагнер"

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал новое безумное заявление. Он злостно отреагировал на решение парламента Франции, признавшего его наемников террористической организацией. Затем начал угрожать лично президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Евгений Пригожин (фото из открытых источников)

Издание Politico пишет, что отвечая на вопросы журналистов РФ, Пригожин сказал, что "Вагнер" спасал людей в Центральной Африке, где крепко закрепился и вытеснил французское присутствие в регионе от французских солдат, которые "просто издевались над ними".

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"Из этих гнилых ртов плоскогубцами можно вырвать гнилые зубы. Мы можем вырвать зубы Макрону и вообще всем, кто рассказывает болезнетворную гадость", — заявил Пригожин.

9 мая законодатели Франции призвали ЕС зарегистрировать Вагнера в списке террористических групп блока и применить дополнительные правовые инструменты, чтобы заблокировать финансовую деятельность террористов в Европе.



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что еще одна страна признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Литовский Сейм принял резолюцию, согласно которой частная военная компания "Вагнер" является террористической организацией. 14 марта Сейм Литвы выдвинул резолюцию о признании ПИК "Вагнер" террористической организацией. Идея была принята и поддержана 117 членами литовского Сейма. В принятой резолюции говорится, что российский ЧВК "Вагнер" представляет угрозу для общества и безопасности государства. Кроме того, Сейм подчеркнул, что Россия специально поддерживает деятельность такой организации и подобных ей для совершения военных преступлений в Украине, включая убийства, пытки, бомбардировки домов и другие объекты гражданской инфраструктуры.