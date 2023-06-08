Пригожин об ужасном плане России: покажем, какие мы психически больны

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Евгений Пригожин продолжает свой спор с Минобороны РФ. Владелец ЧВК "Вагнер" обвиняет министерство в рассмотрении плана, по которому предусмотрено осуществить тактический ядерный удар по территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин дал большое интервью пропагандистской журналистке Виктории Толкачевой. Пригожин критикует главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова. В интервью руководитель российских наемников заявил, что военное руководство РФ может совершить ядерную провокацию в Белгородской области, которая постоянно подвергается рейдам российских повстанцев.

"Я боюсь, как бы у них ни было паскудного мнения ядерную бомбу на свою территорию бросить. По чужой территории бросать страшно, а по своей бросим – покажем, какие мы красавцы психически больные", — заявил Пригожин, намекая, что таким образом Россия обвинит Украину в ядерном ударе по России.

Руководитель ЧВК "Вагнер" также высказался по поводу возможного применения Россией ядерного оружия по другой стране, в частности по Украине.

"Если мы бросим ядерную бомбу по иностранному государству, то нам набрасывают таких же", — утверждает Пригожин.

Напомним, что на территории Белгородской области более недели действуют повстанческие отряды легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Пригожин критикует Минобороны РФ из-за бездействия и обещает отправить туда вагнеровцев, чтобы исправить ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пригожин резко критикует Минобороны РФ из-за атаки дронов по Москве.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ объяснили критические заявления Пригожина.