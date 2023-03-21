Пригожин обратился в Кремль и озвучил дату контрнаступления ВСУ

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин направил сообщение министру обороны России Сергею Шойгу об украинском контрнаступлении на позиции его частной армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.



Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции 20 марта руководитель группы наемников Евгений Пригожин заявил, что Украина начнет широкомасштабную атаку в конце марта или начале апреля. По мнению Пригожина, украинские силы пытаются отрезать ЧВК "Вагнер" от основных войск Российской Федерации. Владелец ЧВК считает, что подобные действия ВСУ станут катастрофическими для российской армии на территории временно оккупированной Украины.

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"Прошу принять все необходимые меры для недопущения отрезания частной военной компании "Вагнер" от основных сил российской армии, что приведет к негативным последствиям для военной спецоперации (войны в Украине)", — обращается Евгений Пригожин к министру обороны России Сергею Шойгу.

Кроме того, Пригожин заявил, что имеет собственный план действий, как предотвратить украинское контрнаступление, однако детали не озвучил. Также владелец ЧВК "Вагнер" не сообщил, откуда получил информацию о вероятном наступлении украинской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пригожин готовит новый набор в ЧВК "Вагнер". Стало известно, сколько хочет привлечь новых наемников из РФ.

Также "Комментарии" писали об экспрезиденте Российской Федерации Дмитрии Медведеве, который призывает американцев совершить переворот и свергнуть президента США Джо Байдена. Такая реакция российского политика была спровоцирована выдачей ордера на арест Путина Международным уголовным судом, а также вызванным в суд заявлением Трампа.