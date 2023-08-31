Пригожин жив: паблики "Вагнера" выложили таинственное видео с ликвидированным главарем

Связанные с ЧВК "Вагнер" паблики разгоняют по сети видео из Африки, на котором их главарь Евгений Пригожин жив и утверждает, что это вторая половина августа. Официально его гибель признало следствие, а в пресс-службе главаря боевиков отчитались, что его похоронили в тесном кругу родных. Как передает портал "Комментарии", видео с Пригожиным обнародовал близкий к "Вагнеру" паблик Grey Zone. При этом ролик никак не подписали.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

На кадрах Пригожин едет в машине и отвечает всем, кто "интересуется, жив ли он".

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"Для тех, кто обсуждает, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому, поклонники обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработка и еще чего-то, собственно, все в порядке", — говорит Пригожин на видео.

Пока не ясно, когда именно снят этот ролик — 19-20 августа, или 26-27 августа после официальных заявлений о ликвидации Пригожина. Впрочем, Пригожин дважды упоминает, что он жив.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле продолжают делать вид, что не виноваты в уничтожении 23 августа над Тверской областью самолета с лидерами ЧВК "Вагнер", включая Евгения Пригожина. Между тем, в США прозрачно намекают, что именно Путин стоял за устранением человека, позволившего себе бунтовать против его режима. И в итоге якобы похороненного 29 августа в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. Впрочем, не исключается и версия, что Пригожин жив и готовит месть, а в авиакрушении погиб его двойник. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с внутрироссийскими разборками, спустя неделю после устранения верхушки вагнеровцев.



