Принцип «больше детей – меньшая ставка»: как российские власти пытаются финансово стимулировать рождаемость через кредиты
commentss НОВОСТИ Все новости

Принцип «больше детей – меньшая ставка»: как российские власти пытаются финансово стимулировать рождаемость через кредиты

В РФ хотят снизить первый взнос по ипотеке, чтобы заставить россиян рожать больше детей

29 мая 2026, 15:31
Недилько Ксения

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с инициативой существенно снизить размер первого денежного взноса по программе семейной ипотеки для многодетных семей. Таким образом кремлевские власти пытаются использовать жилищные затруднения граждан, чтобы заставить их рожать больше детей для улучшения критической демографической ситуации в стране.

Чиновница открыто признала, что действующий механизм государственной поддержки в сфере недвижимости не выполняет своей главной функции — стимулирования прироста населения.

"Семейная ипотека пока такова только по названию, но не по сути, — констатировала Матвиенко, требуя радикальных изменений в кредитовании, — и в целом нужно обеспечить внутри программы особые условия".

Она подчеркнула, что государственная помощь должна стать прямым инструментом влияния на решения россиян по расширению семей. Профильные ведомства предлагают жестко привязать финансовые льготы к количеству новорожденных, фактически загоняя молодые семьи в кредитную зависимость для получения крыши над головой.

"На прошедшем заседании Рады мы говорили о принципе "больше детей — меньшая ставка", — резюмировала глава палаты. — Мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по усовершенствованию программы "семейная ипотека" этот принцип будет все же реализован".

Этим заявлением Матвиенко подтвердила намерения Кремля усилить давление на граждан, используя снижение процентов и уменьшение первоначальных взносов как финансовый рычаг для искусственного повышения рождаемости в условиях экономического кризиса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские власти ищут новые финансовые инструменты для привлечения живой силы в ряды оккупационной армии на фоне очевидных трудностей с набором новых наемников. В среду Государственная Дума РФ продемонстрировала аномальную скорость, приняв сразу в трех чтениях законопроект, освобождающий новоиспеченных контрактников от необходимости возвращать просроченные банковские ссуды.



