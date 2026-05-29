Принцип «більше дітей — менша ставка»: як російська влада намагається фінансово стимулювати народжуваність через кредити

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко виступила з ініціативою суттєво зменшити розмір першого грошового внеску за програмою сімейної іпотеки для багатодітних родин. Таким чином кремлівська влада намагається використати житлову скруту громадян, щоб змусити їх народжувати більше дітей для покращення критичної демографічної ситуації в країні.

Валентина Матвієнко

Посадовиця відкрито визнала, що чинний механізм державної підтримки у сфері нерухомості не виконує своєї головної функції — стимулювання приросту населення.

"Сімейна іпотека поки є такою лише за назвою, але не за суттю, — констатувала Матвієнко, вимагаючи радикальних змін у кредитуванні, — і загалом потрібно забезпечити всередині програми особливі умови".

Вона наголосила, що державна допомога має стати прямим інструментом впливу на рішення росіян щодо розширення родин. Профільні відомства пропонують жорстко прив'язати фінансові пільги до кількості новонароджених, фактично заганяючи молоді родини у кредитну залежність заради отримання даху над головою.

"На минулому засіданні Ради ми говорили про принцип "більше дітей — менша ставка", — резюмувала голова палати. — Ми розраховуємо, що в межах роботи уряду щодо вдосконалення програми "сімейна іпотека" цей принцип буде все-таки реалізовано".

Цією заявою Матвієнко підтвердила наміри Кремля посилити тиск на громадян, використовуючи зниження відсотків та зменшення початкових внесків як фінансовий важіль для штучного підвищення народжуваності в умовах економічної кризи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська влада шукає нові фінансові інструменти для залучення живої сили до лав окупаційної армії на тлі очевидних труднощів із набором нових найманців. У середу Державна Дума РФ продемонструвала аномальну швидкість, ухваливши одразу в трьох читаннях законопроєкт, який звільняє новоспечених контрактників від необхідності повертати прострочені банківські позики.