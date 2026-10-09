В Российской Федерации гражданскому населению начали официально давать рекомендации по поводу того, как справиться с эмоциональным напряжением и паническими атаками на фоне регулярных налетов беспилотников на столицу страны-агрессорки. В частности, специалисты в области ментального здоровья предлагают преодолевать сильный стресс с помощью базовых физических упражнений и ограничения информационного потока.

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Доцент кафедры психологии РГПУ Галина Иконникова детально проанализировала природу возникновения этого страха. По ее словам, специфический звук работающего двигателя дрона мгновенно запускает у гражданских лиц сильное чувство неконтролируемой опасности. Для стабилизации психологического состояния эксперт настоятельно рекомендует москвичам активно приседать во время приступа, выполнять дыхательную гимнастику, а также просматривать новостные ленты не чаще двух раз в сутки. Среди других бытовых советов — постоянное общение с родственниками, поддержание максимального уровня заряда смартфона и заблаговременное упаковывание личных документов, хотя в случае возникновения непосредственной физической угрозы она призывает немедленно искать капитальные защитные сооружения.

Отдельное внимание специалист уделила вопросу коммуникации внутри семьи, поскольку дети очень остро реагируют на поведение взрослых во время воздушных инцидентов.

"С детьми об угрозе БПЛА нужно говорить честно. Но с опорой на безопасность и возраст, — отмечает Галина Иконникова, предостерегая родителей от распространенных ошибок в кризисных ситуациях. – Не стоит обманывать детей, не перегружать ужасами, не обесценивать их страх. Нельзя паниковать при них".

Психолог добавила, что лучшим инструментом стабилизации детской психики является смещение фокуса внимания на конкретные алгоритмы защиты и совместное выполнение повседневных домашних дел. По ее мнению, в новых реалиях значительно легче адаптируются граждане с крепкой нервной системой.

"Меньше страдают люди со стойкой психикой, хорошей социальной поддержкой и те, кто сохраняет чувство контроля и смысла", – подытожила представительница российского университета.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес западных стран после того, как в Черногории задержали Михаила Звинчука — основателя и руководителя известного российского пропагандистского Telegram-канала "Рыбарь".