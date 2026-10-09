У Російській Федерації цивільному населенню почали офіційно надавати рекомендації щодо того, як впоратися з емоційним напруженням та панічними атаками на тлі регулярних нальотів безпілотників на столицю країни-агресорки. Зокрема, фахівці у галузі ментального здоров'я пропонують долати сильний стрес за допомогою базових фізичних вправ та обмеження інформаційного потоку.

Фото, створене штучним інтелектом

Доцентка кафедри психології РДПУ Галина Іконнікова детально проаналізувала природу виникнення цього страху. За її словами, специфічний звук працюючого двигуна дрона миттєво запускає у цивільних осіб сильне почуття неконтрольованої небезпеки. Для стабілізації психологічного стану експертка наполегливо рекомендує москвичам активно присідати під час нападу, виконувати дихальну гімнастику, а також переглядати стрічки новин не частіше двох разів на добу. Серед інших побутових порад — постійне спілкування з родичами, підтримання максимального рівня заряду смартфона та завчасне пакування особистих документів, хоча у випадку виникнення безпосередньої фізичної загрози вона закликає негайно шукати капітальні захисні споруди.

Окрему увагу фахівчиня приділила питанню комунікації всередині родини, оскільки діти дуже гостро реагують на поведінку дорослих під час повітряних інцидентів.

"З дітьми про загрозу БпЛА треба говорити чесно. Але з опорою на безпеку та вік, — зауважує Галина Іконнікова, застерігаючи батьків від поширених помилок під час кризових ситуацій. — Не варто обманювати дітей, не перевантажувати жахами, не знецінювати їхній страх. Не можна панікувати при них".

Психолог додала, що найкращим інструментом для стабілізації дитячої психіки є зміщення фокусу уваги на конкретні алгоритми захисту та спільне виконання повсякденних домашніх справ. На її думку, у цих нових реаліях значно легше адаптуються громадяни з міцною нервовою системою.

"Менше страждають люди зі стійкою психікою, хорошою соціальною підтримкою і ті, хто зберігає почуття контролю та сенсу", — підсумувала представниця російського університету.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу західних країн після того, як у Чорногорії затримали Михайла Звінчука — засновника та керівника відомого російського пропагандистського Telegram-канала "Рибар".