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"Приставили телохранителей": популярную российскую певицу родственники закроют в рехабе

Сама Глюк'oZa не прочь пройти лечение в рехабе

сегодня, 23:20
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Лиля Воробьева

Российская певица Глюк'oZa (Наталья Ионова), поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, недавно почти сорвала концерт в Красноярске своим странным поведением. После инцидента она заявила, что причиной стало употребление антидепрессантов, назначенных ей после смерти бабушки.

"Приставили телохранителей": популярную российскую певицу родственники закроют в рехабе

Российская певица Глюк'oZa (фото из открытых источников)

Согласно сообщениям росСМИ Mash, родные и близкие планируют отправить артистку в реабилитационный центр, где раньше лечилась певица МакSим. Они рассматривают варианты как в России, так и за границей, и сама певица не против такого решения. Сейчас к ней приставили двух охранников, которые следят за ней на концертах и не отходят ни на шаг.

По данным СМИ, в планах есть курс лечения по специальным запросам, включающий недельный VIP-тариф для прокапывания, очищения и стабилизации состояния после нервных срывов.

В 2020 году ей запретили въезд в страну до 2023 из-за неоднократного посещения Крыма с нарушением государственной границы Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую певицу призвали отправить на лечение от зависимости. Российский продюсер Иосиф Пригожин, поддерживающий агрессивную политику Кремля по отношению к Украине, высказал свое мнение о недавнем выступлении певицы Глюк'оZы в Красноярске. На концерте у артистки были проблемы с голосом и странно вела себя, что почти привело к срыву мероприятия. Как сообщает российское издание "Звездач", Пригожин заявил, что уже не в первый раз становится свидетелем подобного поведения Глюк'оZы на сцене.

Он также добавил, что поведение артистки было оскорбительным как для зрителей, так и для организаторов концерта.
 



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Источник: https://t.me/mash
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