Признает ли ПАСЕ Путина нелегитимным президентом. Стали известно о настроениях в организации

Как сообщил народный депутат, член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Александр Мережко, 23 председателя комитетов иностранных дел европейских парламентов, а также Соединенных Штатов, Канады и Израиля приняли заявление, в котором названы президентские выборы в России нелегитными.

Александр Мережко

Это значит, подчеркивает народный депутат, что среди стран Запада сейчас есть консенсус относительно того, что президентские выборы в России не имели ничего общего с демократией. Впрочем, подчеркнул Мережко, такого понимания и единства нет в вопросе признания российского диктатора Владимира Путина нелегитимным президентом. Хотя, добавил нардеп, такое решение должно логично вытекать из того факта, что российские выборы были признаны нелегитимными.

По словам Мережко, по логике все должно быть достаточно просто – если выборы проходили с нарушением международного права и были признаны нелегитимными, то и сам результат этих выборов так же должен быть признан нелегитимным.

Народный депутат подчеркнул, что Киев должен побуждать своих партнеров на Западе, чтобы они сочли Путина нелегитными президентом.

При этом политик подчеркнул, что ПАСЕ или ОБСЕ могли бы принять резолюции, призывающие признать Владимира Путина нелегитимным президентом.

Напомним, 17 марта в России прошли президентские выборы. На них, ожидаемо, "одержал победу" Владимир Путин. Ему даже нарисовали самую высокую в истории поддержку населения.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, в западных столицах до сих пор не понимают , что им в этом случае делать, признавать ли Путина легитимным президентом или нет. Известно, что ряд глав европейских стран уже отказались приветствовать российского диктатора с победой.



