Признание "Л/ДНР" и угроза вторжения в Украину: куда Путин ведет Россию

Как признание президентом России Владимиром Путиным, Госдумой и Совфедом РФ "независимости" квазиобразований Л-ДНР, равно как решение официально отправить на оккупированный Донбасс российскую армию, может отразиться на самой РФ? Есть ли вероятность, что это ускорит падение действующего режима, а то и центробежные процессы в России? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

Цугцванг – наиболее правильное определение для ситуации, в которую Путин загнал Россию

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов уверен: агрессия России против Грузии в 2008-м и Украины (с 2014-го) – это как раз реакция на внутренние проблемы РФ, на возможные центробежные процессы.

"Империя может либо увеличиваться до поры до времени за счет экспансии, новых завоеваний, которые на какое-то время сплачивают раздираемую противоречиями многонациональную федерацию, либо – разваливаться из-за того, что дела внутри далеко не так хороши, как рисует пропаганда. Все империи рано или поздно стагнируют – и теряют территории. А путинская Россия сейчас по своим экономическим показателям, уровню жизни, влиянию на мировые процессы объективно скатывается вниз. И центробежные процессы приобретают угрожающие масштабы", – поясняет эксперт.

По его словам, начиная с Мюнхенской речи Путина (была произнесена российским диктатором на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года и посвящена "видению места и роли России в современном мире с учётом нынешних реалий и угроз"), а также почувствовав резкое экономическое укрепление после повышения цен на нефть и газ, РФ начала использовать экспансионистскую политику по отношению к соседним государствам.

"Но сейчас, я думаю, мы видим кульминацию процесса. Затем – только вниз, – прогнозирует Валерий Дымов. – Однозначно, последствия признания т.н. "Л-ДНР" и вероятного увеличения агрессии против Украины приведет, как минимум, к полураспаду РФ. Мы не увидим это в краткосрочной перспективе. Но рано или поздно лоскутное одеяло, из которого сшита Россия, начнет расползаться".

Эксперт сомневается, что сами россияне выйдут на улицы, протестуя против агрессивной политики своего президента. Не верит он в то, что там вдруг пробудятся демократические процессы и антивоенные настроения.

"Путинский режим вытравил их. Кто-то убит, как Немцов и Политковская, кто-то, как Навальный, в лагере. Кто-то за границей. Но свержение режима возможно, – уверен Валерий Дымов. – Либо олигархами, которые теряют огромные деньги, либо военными, которые не хотят становиться пушечным мясом. Так что такой себе дворцовый переворот вполне вероятен. Как и то, что развал империи начнется с национальных автономных образований на территории РФ. В любом случае, процесс будет уже необратимым. Уже сегодня РФ практически теряет фондовый рынок, вводятся санкции США, ЕС, Великобританией. Заморожен "Северный поток-2".

А тот диктат и шантаж, который устроила Москва в стиле – вы без нас получите заоблачные цены на газ, мы еще отыграемся, сами приползете на переговоры – это ни что иное как попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Думаю, что цугцванг – наиболее правильное определение для ситуации, в которую Путин загнал Россию. Когда любой следующий ход приводит к ухудшению положения. При этом не надо забывать, что загнанный в угол диктатор с ядерной бомбой остается огромной опасностью не только для Украины, но и для всего мира".

Многое будет зависеть от того, какие санкции введут против РФ. Если они мощно ударят по экономике, если людям придется серьезно затягивать пояса, это ускорит крах Путина и Ко

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"Безусловно, это признание квазиобразований повлечет за собой очередные санкции. Они только набирают ход. И будут бить по экономике РФ. И, по большому счету, значительная часть населения, хоть и не высказывая это публично, недовольна происходящим. Поскольку понимает, что РФ берет на себя дополнительные финансовые обязательства. Что деньги, которые могли течь в бюджет, идти на социалку, пойдут совсем на другое. А всё это будет бить по карману обычных россиян".

По словам эксперта, показательна в этом смысле реакция на заявления одного из депутатов Госдумы, что все россияне якобы готовы пожертвовать одной своей зарплатой ради поддержки Л-ДНР, их признания, эвакуации и так далее.

"Это было очень болезненно воспринято рядовыми гражданами. Многие российские блогеры брали комментарии по этому поводу у людей на улице. Ни одного позитивного! Всё сводилось к тому, что – они нас "задрали", сколько можно нашими деньгами распоряжаться, тем более, что у нас зарплаты совсем не такие, как у них. Понятно, что все эти настроения не приведут к падению путинского режима в обозримом будущем. Но подточит его", – прогнозирует Игорь Рейтерович.

Он акцентирует, что многое будет зависеть от того, какие санкции введут против РФ. Если они мощно ударят по экономике, если людям придется серьезно затягивать пояса, это ускорит крах Путина и Ко.

"Сейчас вовсе не ситуация 2014-го и аннексии Крыма. Тогда рубль обвалился почти в 3 раза, дико выросли цены. Но это перекрыл патриотический угар, поскольку тему "Крымнаш" роспропаганда разгоняла довольно долго. А вот тема т.н. "ДНР" и "ЛНР" российскому обывателю не зайдет в таком формате. Конфликт длится уже восемь лет – и у многих россиян очень предвзятое отношение к людям, которые приезжают с временно оккупированных территорий. Так что патриотического всплеска тут точно не будет, – уверен эксперт. – Скорее – продолжит нарастать глухое недовольство. И может в какой-то момент это всё "рванет" на уровне неприятия войны, а особенно ее продолжения (о чём Путин сегодня заявил фактически открытым текстом)".

Кроме того, продолжает Игорь Рейтерович, всё происходящее точно усилит противостояние внутри т.н. политической элиты.

"Очень интересно было смотреть на вчерашнее заседание Совбеза по поводу признания "республик". Многие были явно растеряны и с большой неохотой говорили то, что пришлось говорить. Всё это очень напоминало круговую порку. Только за два дня российские олигархи потеряли около 8 млрд долларов. А главные потери впереди, – отмечает эксперт. – Но удар могут особо ощутить те, кто не особо близко к Путину. У кого нет такого доступа к ресурсам, как у него и его ближнего круга. И вот эти люди, условные российские младоолигархи, могут начать формировать некий альтернативный центр влияния на те процессы, которые происходят в стране. И даже саботировать принятие каких-то решений касательно продолжения войны с Украиной. Те же, кто в ближнем круге, все издержки покроют за счет госбюджета. Плюс – они уже давно повязаны всем, чем только можно. Кровью, бизнесами, схемами, родственными связями и так далее. Однако создание некой фронды и усиления протестных настроений среди младоолигархов ожидать можно. Правда, только в отдаленной перспективе и прямо зависит от тех санкций, которые будут внедрены против РФ".

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