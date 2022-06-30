Признание "ЛДНР" Сирией: почему для Кремля это важно и какие будут последствия

Сирия признала т.н. "ДНР" и "ЛНР". В вечернем обращении 29 июня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никаких отношений Украины с Сирией, действующей по указке России, больше не будет, а санкционное давление против Сирии усилится. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

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Сирийское признание – лишь доказательство тотальной зависимости от Москвы

Политолог Андрей Окара не сомневается, что такое признание, уже подтвержденное сирийским МИД, вряд ли инициатива собственно режима Асада.



"Надо полагать, тут всё дело в пожеланиях Кремля. Однако не будем забывать, что РФ сделала такое признание 21 февраля, а Сирия – спустя четыре месяца. И всё же, режим Асада критически зависим от Кремля. Так что ничего удивительно, что россияне такие его дожали", – поясняет политолог.



По его словам, политические последствия таких действий для самой Сирии, которая стала своеобразным полигоном для российских вооруженных сил и откровенным вассалом РФ, предсказуемы.



"Украина, видимо, расторгнет с ней все отношения, включая дипломатические. Правовых последствий такое признание т.н. "Л-ДНР" не имеет. Во всех международных документах Украина признана в ее границах на период 1991 года. Но это важно для внутреннего российского потребителя, – поясняет Андрей Окара. – Тот же глава российского МИД Лавров скажет, что "донбасские республики" признала не только РФ, но и "другие страны". Подразумевая Абхазию, которая сама не признана, и Сирию, которая подконтрольная РФ. При этом даже члены ОДКБ, которые также критически зависят от РФ – Беларусь, Армения, в меньшей степени Казахстан, так и не признали данные квазиобразование. Ну, а сирийское признание – лишь доказательство ее тотальной зависимости от Москвы".



Никакой международной субъектности для т.н. "Л-ДНР" это не дает, уверен эксперт. А Сирия лишь закрепляет за собой статус страны-изгоя.



"Всё это негативно скажется на перспективах существования самой Сирии в нынешнем виде. Тут всё завязано на судьбе режиме Асада и поддержке Кремля. Последняя уменьшается, в связи с тем, что часть российской армии, видимо, переброшена из Сирии в Украину. Кстати, судьба режимов Асада и Путина, во многом похожих друг на друга, также может оказаться похожей. И печальной для них, а также собственно для Сирии и РФ", – резюмирует Андрей Окара.

Для Кремля признание "ЛДНР" от Сирии важно именно сейчас

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян уверен, что именно Россия додавила на сирийский режим до признания т.н. "ДНР" и "ЛНР". Ничего в общемировом порядке это, по его мнению, не значит. Просто РФ таким образом пытается расшатывать, размывать ситуацию. Чтобы показать, что вроде как не только она признала эти квазиобразования.



"Для Кремля не случайно это важно именно сейчас, – считает политолог. – Напомню, что на недавнем как бы экономическом форуме в Питере казахский лидер Токаев в лицо Путину сказал, что не признает квазигосударственных образований, созданных РФ в Донецкой и Луганской областях Украины".

По мнению эксперта, пропаганде РФ срочно необходимо было вернуть хотя бы статус-кво в российской повестке. Судя по всему, именно для этого достали Асада. С тем, чтобы робко, не громогласно, не напрямую, максимально "тихушно" заявить о признании псевдореспублик, поясняет Олег Саакян.



"Украина, как и было заявлено президентом, разорвет после этого дипломатические отношения с Сирией. И, судя по всему, следует ожидать нового введения санкций против Сирии – за подрыв территориальной целостности Украины", – прогнозирует эксперт.

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