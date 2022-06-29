США усилит военное присутствие в Европе: о чем идет речь

29 июня президент США Джо Байден заявил, что Штаты значительно увеличат свое военное присутствие в Европе на длительный период, чтобы повысить региональную безопасность после вторжения россии в Украину, пишет АВС.

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На открытии ежегодного саммита лидеров альянса в Мадриде Байден сказал, что "НАТО сильный и единый" и объявил о постоянном базировании американского военного гарнизона в Польше. Он также сказал, что США посылают две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 в Великобританию и направят больше систем противовоздушной обороны и других средств в Германию и Италию.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты усилят позицию наших сил в Европе и реагируют на изменяющуюся среду безопасности, а также укрепят нашу коллективную безопасность", — сказал он.

"Это действительно демонстрирует ваше решительное лидерство и силу в трансатлантических связях", — сказал Столтенберг, поблагодарив Байдена за "непреклонную поддержку со стороны Соединенных Штатов".

Кроме того, известно, что передовое командование V корпуса армии США будет теперь базироваться в Польше, усилится ротационное размещение войск Штатов в Румынии и Балтийском регионе.

Официальные лица США подчеркнули, что постоянное базирование касается только штабных подразделений, а не боевых войск, и поэтому соответствовало соглашению между НАТО и россией от 1997 года, в котором Альянс согласился не базировать военные войска на постоянной основе в Восточной Европе, поскольку имел цель построить более конструктивные связки в среде после Холодной войны.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил польскому государственному информационному агентству PAP, что решение добавить командную структуру США является "проявлением все более тесного сотрудничества между США и Польшей".

Военный аналитик Олег Жданов говорит, что ранее страны НАТО приняли решение увеличить оперативную группировку войск до 300 тысяч человек. Таким образом, Североатлантический союз в восемь раз увеличит численность сил быстрого реагирования. В новой стратегии будет указано, что россия — это прямая угроза в то время как Китай европейские союзники предлагают рассматривать как геостратегический и системный вызов.

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