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"Признать вину всегда успеем": адвокат Михаила Ефремова собрал доказательства для его оправдания

Адвокат артиста РФ Михаила Ефремова заявил о своей готовности отстаивать обстоятельства. смягчающие вину в смертельном ДТП

сегодня, 13:58
Автор:

Екатерина Белоброва
"Признать вину всегда успеем": адвокат Михаила Ефремова собрал доказательства для его оправдания

Адвокат народного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал полный пакет доказательств невиновности своего доверителя в суде по делу о резонансном ДТП, в котором погиб один человек.  Об этом сообщает российское издание Газета.ру.

По словам правозащитника, в пользу Ефремова может свидетельствовать тот факт, что артист ничего не помнит о том трагическом вечере, поскольку был сильно пьян.

адача адвоката — собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем. О моменте ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян", - подчеркнул Пашаев. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что после смертельного ДТП актер театра и кино Михаил Ефремов записал видеообращение с раскаянием за свои действия и обещанием не использовать свои связи и деньги для того, чтобы уйти от ответственности.

"Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", — заключил актер.


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