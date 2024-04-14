Призвал бомбить Европу и США: российский клоун госпитализирован в больницу с инфарктом

Известный клоун из России и ярый поклонник Путина Юрий Куклачев экстренно госпитализирован с подозрениями на инфаркт после своего концерта в российской столице. Об этом пишут российские издания.

Юрий Куклачев (фото из открытых источников)

Артист, недавно говоривший о том, что россиянам нужно бомбить мирные европейские и американские города, по информации медиков, перенес инфаркт и сейчас находится в больничной палате в тяжелом состоянии.

Как говорит его сын Дмитрий, врачи пока не дают никаких прогнозов. Юрия Куклачева прооперировали и оставили в больнице.

"Вчера Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта в Москве. Сначала подумали, что это просто ущемление нерва, но ситуация оказалась гораздо более серьезной. Дрессировщика госпитализировали и ночью прооперировали", — пишут пропагандистские медиа.

Недавно Куклачев вызвал скандальную ситуацию своими заявлениями по поводу недавнего теракта в подмосковном зале Крокус Сити Холл.

"Атака террористов наглядно показала, с кем мы боремся во время "СВО"... Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят. Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут имплантировать у нас чипы, чтобы мы были их рабами", — заявил в то время российский артист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у любимого исполнителя Путина экстренно госпитализировали . Известного российского певца, лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, одобряющего террористическое вторжение России в Украину, госпитализировали в больницу в российской столице. Российские СМИ написали, что музыкант поехал в больницу в сопровождении личного врача, потому что у него проблемы с сердцем. По информации источника, в медицинском заведении Расторгуеву сделают полное обследование, также применят процедуру по восстановлению ранее имплантированного кардиовертера-дефибриллятора.