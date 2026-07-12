Проблемы с бензином в РФ после ударов по НПЗ: в США назвали масштабы катастрофы

Украинские дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам все сильнее влияют на экономику РФ. По данным американского Института изучения войны (ISW), именно повреждение топливной инфраструктуры стало одной из ключевых причин резкого скачка цен на бензин в России.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что в июне 2026 года средние розничные цены на бензин в РФ выросли на 6,88%, в то время как в предыдущие месяцы повышение было значительно медленнее. Со ссылкой на данные Росстата сообщается, что бензин марки А-92 подорожал на 7,3%, А-95 – на 6,7%, А-98 – на 3,1%, а дизельное топливо – на 7,1%.

В годовом исчислении ситуация выглядит еще более показательно. С июня 2025 по июнь 2026 года стоимость бензина для российских потребителей увеличилась почти на 20%, что значительно превышает темпы роста предыдущих лет, когда бензин дорожал на 10%.

Особенно остро проблему испытывают во временно оккупированном Крыму. По информации российских СМИ, на отдельных автозаправках Ялты литр бензина стоит до 350 рублей, в то время как официальная статистика называет значительно более низкие средние цены в районе 120-170 рублей.

В ISW отмечают, что регулярные украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим маршрутам привели к сокращению запасов бензина и других видов топлива. Как следствие, дефицит фиксируется как минимум у 78 из 83 федеральных субъектов России, а также на оккупированных украинских территориях.

Аналитики полагают, что эта тенденция может усилиться. По их мнению, Украина будет продолжать кампанию ударов по российской топливной инфраструктуре, в то время как Москва пока не смогла устранить слабые места своей системы противовоздушной обороны. Это создает риски не только для гражданского рынка горючего, но и для обеспечения российской военной логистики вблизи фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян пылает: после атаки дронов горит НПЗ РФ.

Также "Комментарии" писали, что в России из-за дефицита бензина начали массово покупать лошадей и велосипеды.