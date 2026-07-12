Проблеми з бензином в РФ після ударів по НПЗ: у США назвали масштаби катастрофи

Українські далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах дедалі сильніше впливають на економіку РФ. За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), саме пошкодження паливної інфраструктури стало однією з ключових причин різкого стрибка цін на бензин у Росії.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Аналітики звертають увагу, що в червні 2026 року середні роздрібні ціни на бензин у РФ зросли на 6,88%, тоді як у попередні місяці підвищення було значно повільнішим. З посиланням на дані Росстату повідомляється, що бензин марки А-92 подорожчав на 7,3%, А-95 — на 6,7%, А-98 — на 3,1%, а дизельне пальне — на 7,1%.

У річному вимірі ситуація виглядає ще показовіше. З червня 2025-го до червня 2026 року вартість бензину для російських споживачів збільшилася майже на 20%, що значно перевищує темпи зростання попередніх років, коли бензин дорожчав на 10%

Особливо гостро проблему відчувають у тимчасово окупованому Криму. За інформацією російських ЗМІ, на окремих автозаправках Ялти літр бензину коштує до 350 рублів, тоді як офіційна статистика називає значно нижчі середні ціни у районі 120-170 рублів.

В ISW зазначають, що регулярні українські удари по нафтопереробних заводах і логістичних маршрутах призвели до скорочення запасів бензину та інших видів пального. Як наслідок, дефіцит фіксується щонайменше у 78 із 83 федеральних суб'єктів Росії, а також на окупованих українських територіях.

Аналітики вважають, що ця тенденція може посилитися. На їхню думку, Україна продовжуватиме кампанію ударів по російській паливній інфраструктурі, тоді як Москва поки не змогла усунути слабкі місця своєї системи протиповітряної оборони. Це створює ризики не лише для цивільного ринку пального, а й для забезпечення російської військової логістики поблизу фронту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у росіян палає: після атаки дронів горить НПЗ РФ.

Також "Коментарі" писали, що у Росії через дефіцит бензину почали масово купувати коней та велосипеди.