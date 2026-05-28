Главная Новости Мир Россия «Проблемы с самоидентификацией и полным абсурдом»: Захарова взорвалась истерикой из-за заявления Буданова о Руси
«Проблемы с самоидентификацией и полным абсурдом»: Захарова взорвалась истерикой из-за заявления Буданова о Руси

«Цитата для психбольницы»: как Мария Захарова отреагировала на слова главы ОПУ о наследии Руси

28 мая 2026, 18:54
Недилько Ксения

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала слова главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова, который назвал Украину правопреемницей Руси. По мнению российской чиновницы, подобные соображения свидетельствуют о глубоком кризисе идентичности в украинском обществе.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Это поиск себя в пространстве и времени, — заявила Захарова, комментируя слова руководителя ОПУ , — только не через самопознание, изучение истории или формирование будущей повестки дня, а через безумный национализм". По ее словам, подобная идеология якобы трансформировалась в "кровавую бойню" и "настоящий терроризм".

Представитель МИД РФ убеждена, что официальный Киев демонстрирует тотальное игнорирование исторических процессов для сохранения действующей власти. Она считает соображения украинской стороны далекими от научных фактов и реальности.

"Все, что говорит Буданов, — утверждает российская чиновник, — это примитивные инсинуации об определенной этнической исключительности украинской нации по сравнению с другими славянскими наследниками древнерусского государства". По мнению Захаровой, такие заявления нужны руководству Украины исключительно для оправдания идеологии реваншизма.

Российская спикер также отрицала использование названия "Украина" в летописных источниках периода существования Руси, назвав слова Буданова об Украине как "родину Руси" абсурдными.

"Это цитата не для историков или политологов, — подытожила Захарова, сравнив действия украинской власти с разрушительным поведением насекомых, — а для психбольницы. Полный абсурд. Но они намеренно идут по этому курсу. Им за это дают деньги". В конце своего спич она добавила, что в Украине якобы целенаправленно уничтожают любые подтвержденные исторические факты.

Напомним, ранее Захарова выступила с очередным агрессивным заявлением , пытаясь переложить ответственность за ведение войны на руководство Украины и западных партнеров.



