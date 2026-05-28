Речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова розкритикувала слова очільника Офіса Президента України Кирила Буданова, який назвав Україну правонаступницею Русі. На думку російської чиновниці, такі міркування свідчать про глибоку кризу ідентичності в українському суспільстві.

"Це пошук себе у просторі й часі, — заявила Захарова, коментуючи слова керівника ОПУ , — тільки не через самопізнання, вивчення історії чи формування майбутнього порядку денного, а через шалений націоналізм". За її словами, подібна ідеологія нібито трансформувалася у "криваву бійню" та "справжній тероризм".

Представниця МЗС РФ переконана, що офіційний Київ демонструє тотальне ігнорування історичних процесів задля збереження чинної влади. Вона вважає міркування української сторони далекими від наукових фактів та реальності.

"Все, що говорить Буданов, — стверджує російська посадовиця, — це примітивні інсинуації про певну етнічну винятковість української нації порівняно з іншими слов'янськими спадкоємцями давньоруської держави". На переконання Захарової, такі заяви потрібні керівництву України виключно для виправдання ідеології реваншизму.

Російська спікерка також заперечила використання назви "Україна" в літописних джерелах періоду існування Русі, назвавши слова Буданова про Україну як "батьківщину Русі" абсурдними.

"Це цитата не для істориків чи політологів, — підсумувала Захарова, порівнявши дії української влади з руйнівною поведінкою комах, — а для психлікарні. Повний абсурд. Але вони навмисно йдуть цим курсом. Їм за це дають гроші". Наприкінці свого спіч у вона додала, що в Україні нібито цілеспрямовано знищують будь-які підтверджені історичні факти.

