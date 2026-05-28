У МЗС Росії цинічно прокоментували ситуацію в Старобільську, «забувши» про власні удари по Дніпру, Києву та Херсону

Офіційна речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила із черговою агресивною заявою, намагаючись перекласти відповідальність за ведення війни на керівництво України та західних партнерів. Коментуючи останні події в Старобільську, представниця країни-агресорки звинуватила Київ у нібито нехтуванні міжнародним правом та терористичних методах.

"Зеленський ставить ВСУ терористичні завдання, — цинічно стверджує представниця Кремля, повністю ігноруючи регулярні масовані атаки російської армії по цивільних об'єктах України, — а Захід прямим текстом призыває київський режим "не збавляти темп"".

За словами Захарової, дії української сторони нібито свідчать про відчуття повної безкарності. При цьому вона звинуватила країни Заходу в підтримці дій Збройних Сил України, цинічно маніпулюючи темою жертв серед неповнолітніх.

"Колективне західне меншинство не може не осознавати, — заявила російська чиновниця, намагаючись зняти з РФ відповідальність за тисячі жертв серед мирного населення, — що ця дитяча кров на їхніх руках".

Такі пропагандистські заяви звучать особливо брутально на тлі реальних та жорстоких воєнних злочинів самої Росії. Тільки вчора армія РФ ударила з РСЗВ по дитячому майданчику в Херсоні, убивши батька родини та тяжко поранивши матір і двох маленьких дівчаток. Крім того, саме російська авіація та ракетні війська систематично знищують житлові квартали українських міст.

Серед найгучніших злочинів окупантів:

14 січня 2023 року : жорстокий ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі , який забрав життя 46 цивільних громадян.

: жорстокий ракетний удар по житловій багатоповерхівці в , який забрав життя 46 цивільних громадян. 4 квітня 2025 року : цілеспрямований обстріл балістикою дитячого майданчика у спальному районі Кривого Рогу , де через вибух касетного "Іскандера" загинула 21 людина, серед яких 9 — діти.

: цілеспрямований обстріл балістикою дитячого майданчика у спальному районі , де через вибух касетного "Іскандера" загинула 21 людина, серед яких 9 — діти. 14 травня 2026 року: нещодавній масований обстріл Дарницького району Києва, де внаслідок влучання балістичної ракети в багатоповерхівку під завалами загинули 24 людини, зокрема троє дітей.

Транслюючи подібні наративи, МЗС РФ намагається створити альтернативну інформаційну картинку та відволікти увагу світової спільноти від щоденного терору проти мирного населення України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський ставленик на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо спробував виправдати черговий теракт окупантів у Херсоні, звинувативши в атаці українську сторону. Колаборант видав абсурдну заяву про те, що удар по майданчику, де загинув чоловік та дістали поранення його дружина з двома маленькими доньками, нібито був організований Києвом для відволікання уваги від подій у Старобільську.