logo_ukra

BTC/USD

73320

ETH/USD

1988.61

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У МЗС Росії цинічно прокоментували ситуацію в Старобільську, «забувши» про власні удари по Дніпру, Києву та Херсону
commentss НОВИНИ Всі новини

У МЗС Росії цинічно прокоментували ситуацію в Старобільську, «забувши» про власні удари по Дніпру, Києву та Херсону

Цинізм без меж: Захарова звинувачує Україну в «тероризмі» на тлі масштабних убивств українських дітей російськими ракетами

28 травня 2026, 13:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Офіційна речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила із черговою агресивною заявою, намагаючись перекласти відповідальність за ведення війни на керівництво України та західних партнерів. Коментуючи останні події в Старобільську, представниця країни-агресорки звинуватила Київ у нібито нехтуванні міжнародним правом та терористичних методах.

У МЗС Росії цинічно прокоментували ситуацію в Старобільську, «забувши» про власні удари по Дніпру, Києву та Херсону

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

"Зеленський ставить ВСУ терористичні завдання, — цинічно стверджує представниця Кремля, повністю ігноруючи регулярні масовані атаки російської армії по цивільних об'єктах України, — а Захід прямим текстом призыває київський режим "не збавляти темп"".

За словами Захарової, дії української сторони нібито свідчать про відчуття повної безкарності. При цьому вона звинуватила країни Заходу в підтримці дій Збройних Сил України, цинічно маніпулюючи темою жертв серед неповнолітніх.

"Колективне західне меншинство не може не осознавати, — заявила російська чиновниця, намагаючись зняти з РФ відповідальність за тисячі жертв серед мирного населення, — що ця дитяча кров на їхніх руках".

Такі пропагандистські заяви звучать особливо брутально на тлі реальних та жорстоких воєнних злочинів самої Росії. Тільки вчора армія РФ ударила з РСЗВ по дитячому майданчику в Херсоні, убивши батька родини та тяжко поранивши матір і двох маленьких дівчаток. Крім того, саме російська авіація та ракетні війська систематично знищують житлові квартали українських міст.

Серед найгучніших злочинів окупантів:

  • 14 січня 2023 року: жорстокий ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі, який забрав життя 46 цивільних громадян.У МЗС Росії цинічно прокоментували ситуацію в Старобільську, «забувши» про власні удари по Дніпру, Києву та Херсону - фото 2
  • 4 квітня 2025 року: цілеспрямований обстріл балістикою дитячого майданчика у спальному районі Кривого Рогу, де через вибух касетного "Іскандера" загинула 21 людина, серед яких 9 — діти.У МЗС Росії цинічно прокоментували ситуацію в Старобільську, «забувши» про власні удари по Дніпру, Києву та Херсону - фото 2
  • 14 травня 2026 року: нещодавній масований обстріл Дарницького району Києва, де внаслідок влучання балістичної ракети в багатоповерхівку під завалами загинули 24 людини, зокрема троє дітей.У МЗС Росії цинічно прокоментували ситуацію в Старобільську, «забувши» про власні удари по Дніпру, Києву та Херсону - фото 2

Транслюючи подібні наративи, МЗС РФ намагається створити альтернативну інформаційну картинку та відволікти увагу світової спільноти від щоденного терору проти мирного населення України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський ставленик на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо спробував виправдати черговий теракт окупантів у Херсоні, звинувативши в атаці українську сторону. Колаборант видав абсурдну заяву про те, що удар по майданчику, де загинув чоловік та дістали поранення його дружина з двома маленькими доньками, нібито був організований Києвом для відволікання уваги від подій у Старобільську.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини