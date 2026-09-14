Росія має намір продовжувати військові дії на усій території України. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи удар безпілотника по локомотиву неподалік польсько-українського кордону.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє ТАРС, Пєсков спробував уникнути прямої оцінки інциденту, підкресливши, що мова, наскільки він розуміє, йдеться про українську територію.

"Наші військові виконують свої завдання на всій території України", — заявив представник Кремля.

Тим самим Пєсков дав зрозуміти, що Москва не має наміру обмежувати географію своїх атак навіть у тих випадках, коли вони відбуваються у безпосередній близькості від території країн НАТО.

Раніше польський залізничний оператор повідомив про удар безпілотника по локомотиву біля польсько-українського кордону. Інцидент викликав підвищену увагу у Польщі, оскільки місце події знаходиться в районі, де наслідки війни виявляються буквально за кілька кілометрів від території Альянсу.

Україна та представники Євросоюзу поклали відповідальність за те, що сталося на Росію. Однак у Кремлі прямі звинувачення на свою адресу фактично проігнорували. Натомість Пєсков зосередився на загальному формулюванні про продовження виконання російськими військовими поставлених завдань.

Заява прозвучала на тлі посилення російських ударів по західних областях України. Останніми днями саме ці регіони все частіше опиняються під атакою, що підвищує ризики для транспортної інфраструктури та маршрутів, які пов'язують Україну з європейськими країнами.

Особливо чутливим залишається питання залізничного сполучення, оскільки воно має критичне значення як громадянської логістики, так доставки міжнародної допомоги.

Формулювання Пєскова фактично означає, що близькість до кордонів НАТО сама по собі не розглядається Москвою як причина для припинення чи обмеження ударів. Це підвищує напруженість навколо східного флангу Альянсу та посилює побоювання Варшави щодо подальшого розширення ризиків за межі України.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російське керівництво продовжує наполягати на подальшій ескалації бойових дій та намагається тиснути на міжнародне співтовариство через енергетичний шантаж. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що окупаційні війська продовжують виконувати свої завдання на всій території України і не мають наміру зупинятися. За його твердженням, ситуація на передовій демонструє послідовне наближення Москви до реалізації намічених цілей так званої "спецоперації"



