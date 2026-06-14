Проект "Главный зритель": в РФ годами снимали секретные новостные выпуски лично для Путина

Бывший шеф-редактор российской программы "Известия" Дмитрий Скоробутов заявил, что в течение многих лет для российского диктатора Владимира Путина готовили специальные выпуски новостей, никогда не выходивших в эфир. По его словам, в телерадиокомпании ВГТРК этот проект имел кодовое название "Главный зритель" и был предназначен только для одного человека — главы Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Скоробутов утверждает, что по завершении основного выпуска новостей редакционная команда оставалась на работе, чтобы подготовить отдельную версию информационной программы для Путина. Из нее изымались нежелательные сюжеты, добавляя материалы, которые формировали позитивный образ власти и демонстрировали Россию в выгодном свете.

"Ну и у нас были, соответственно, указания – да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что украсить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего", – пояснил Скоробутов.

По словам журналиста, в финальной версии оставались только те новости, которые подтверждали, что Путин якобы "хороший президент".

Подготовленные материалы передавались непосредственно окружению Путина. По словам Скоробутова, показывать эти выпуски для Путина могли тогдашний замглавы администрации президента Алексей Громов или пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Экс-редактор считает, что практика информационной изоляции главы Кремля усилилась после протестов на Болотной площади в 2011-2013 годах. По его мнению, тогда российская верхушка начала ограничивать доступ Путина к нежелательной информации и постепенно удалять его от реальной картины событий в стране.

Особо заметной такая тенденция стала после начала полномасштабной войны против Украины. Скоробутов утверждает, что информация о серьезных военных неудачах тщательно фильтровалась.

"Путина держали в неведении больше недели, что у него нет больше крейсера "Москва" и что у него только вторая… да, вторая армия мира осталась", — заявил Скоробутов.

По мнению бывшего телевизионщика, сегодня Путин может быть еще изолированнее реальных событий, чем раньше, а решение об ограничении информации принимают люди из его ближайшего окружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин собирает военные силы вблизи границ НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Кремль готовит решающий удар по Украине из-за катастрофы в РФ.