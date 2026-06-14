Проєкт "Головний глядач": у РФ роками знімали секретні випуски новин особисто для Путіна

Колишній шеф-редактор російської програми "Вєсті" Дмитро Скоробутов заявив, що протягом багатьох років для російського диктатора Володимира Путіна готували спеціальні випуски новин, які ніколи не виходили в ефір. За його словами, у телерадіокомпанії ВДТРК цей проєкт мав кодову назву "Головний глядач" і був призначений лише для однієї людини — очільника Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Дмитро Скоробутов стверджує, що після завершення основного випуску новин редакційна команда залишалася на роботі, щоб підготувати окрему версію інформаційної програми для Путіна. З неї вилучали небажані сюжети, натомість додавали матеріали, які формували позитивний образ влади та демонстрували Росію у вигідному світлі.

"Ну і в нас були, відповідно, вказівки — так, які новини залишити в цьому випуску, які додати, де що прикрасити, де що прибрати, щоб Путіну потім показали ідеальну картинку прекрасної Росії справжнього", — пояснив Скоробутов.

За словами журналіста, у фінальній версії залишалися лише ті новини, які підтверджували, що Путін нібито "хороший президент".

Підготовлені матеріали передавалися безпосередньо оточенню Путіна. За словами Скоробутова, показувати ці випуски для Путіна могли тодішній заступник керівника адміністрації президента Олексій Громов або прессекретар Дмитро Пєсков.

Ексредактор вважає, що практика інформаційної ізоляції очільника Кремля посилилася після протестів на Болотній площі у 2011–2013 роках. На його думку, саме тоді російська верхівка почала обмежувати доступ Путіна до небажаної інформації та поступово віддаляти його від реальної картини подій у країні.

Особливо помітною така тенденція стала після початку повномасштабної війни проти України. Скоробутов стверджує, що інформація про серйозні військові невдачі ретельно фільтрувалася.

"Путіна тримали в невіданні більше тижня, що він не має більше крейсера "Москва" і що в нього тільки друга… так, друга армія світу залишилася", — заявив Скоробутов.

На думку колишнього телевізійника, сьогодні Путін може бути ще більш ізольованим від реальних подій, ніж раніше, а рішення про обмеження інформації ухвалюють люди з його найближчого оточення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін збирає військові сили поблизу кордонів НАТО.

Також "Коментарі" писали, що Кремль готує вирішальний удар по Україні через катастрофу в РФ.