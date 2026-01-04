logo

Главная Новости Мир Россия Произошли два события в мире, которые могут затянуть удавку на шее Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Произошли два события в мире, которые могут затянуть удавку на шее Путина

Венесуэла и Иран оказались в центре глобальных перемен. Они могут ослабить Россию и снизить влияние Путина.

4 января 2026, 10:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Начало года принесло сразу два события, которые, по мнению экспертов, способны существенно ослабить позиции российского диктатора Владимира Путина на международной арене. Речь идет о резких изменениях в Венесуэле и обострении ситуации в Иране. Оба государства считаются союзниками России.

Произошли два события в мире, которые могут затянуть удавку на шее Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт по международным вопросам, глава ВОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что спецоперация США в Венесуэле и пошатывание иранского режима создают новую реальность для глобального энергетического рынка и безопасности.

"Произошли очень положительные два события для демократического мира, в частности для Украины. Одно — диктатура в Венесуэле полностью ликвидирована, теперь раскрывается дорога к процветанию этой страны. Теперь можно дальше сжимать удавку на шее Путина, он уже не сможет шантажировать мир своей нефтью, влиянием на цены, на ОПЕК", — считает Романюк.

По его оценке, ситуация в Венесуэле может привести к падению цен на нефть и постепенному вытеснению России как одного из ключевых энергетических игроков. В таком случае Кремль потеряет важный инструмент экономического и политического шантажа.

Параллельно Романюк указывает на серьезные вызовы, возникшие и перед иранским режимом.

"В Иране — так же, пошатнулся режим аятолл, народ вышел на улицы. Президент Трамп, к радости Украины, иранскому народу, Израилю, заявил — если иранский режим попытается открывать огонь, то США готовы повлиять и ввязаться в войну, скорее всего, — силами Израиля", — сказал Романюк.

По его словам, "Китай и Россия оказались в лузерах", а американцы их обыграли. По мнению Романюка, совокупность этих факторов играет в интересах Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп намекнул на новую страну после атаки на Венесуэлу.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский впервые отреагировал на арест Мадуро военными США.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
