Произошли два события в мире, которые могут затянуть удавку на шее Путина

Начало года принесло сразу два события, которые, по мнению экспертов, способны существенно ослабить позиции российского диктатора Владимира Путина на международной арене. Речь идет о резких изменениях в Венесуэле и обострении ситуации в Иране. Оба государства считаются союзниками России.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Эксперт по международным вопросам, глава ВОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что спецоперация США в Венесуэле и пошатывание иранского режима создают новую реальность для глобального энергетического рынка и безопасности.
По его оценке, ситуация в Венесуэле может привести к падению цен на нефть и постепенному вытеснению России как одного из ключевых энергетических игроков. В таком случае Кремль потеряет важный инструмент экономического и политического шантажа.
Параллельно Романюк указывает на серьезные вызовы, возникшие и перед иранским режимом.
По его словам, "Китай и Россия оказались в лузерах", а американцы их обыграли. По мнению Романюка, совокупность этих факторов играет в интересах Украины.
