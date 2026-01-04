Трамп натякнув на нову країну після атаки на Венесуели: хто опинився під загрозою

Президент США Дональд Трамп заявив, що після подій у Венесуелі увага Вашингтона може бути прикута й до Куби. Про це він сказав під час пресконференції, коментуючи американську спецоперацію в Каракасі та захоплення багаторічного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Водночас Трамп наголосив, що не розглядає пряме військове втручання проти Гавани.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що ситуації у Венесуелі та на Кубі мають багато спільного.

"Система працює не найкращим чином. Люди там страждають. Думаю, зрештою ми поговоримо про Кубу, тому що Куба зазнає невдач як держава", – сказав президент США.

Трамп стверджує, що Куба і Венесуела були тісно пов’язані. За його словами, Гавана допомагала режиму Мадуро у питаннях безпеки в обмін на нафту та фінансову підтримку.

"Куба завжди була дуже залежною від Венесуели. Саме звідти вони отримували свої гроші, і вони захищали Венесуелу, але в цьому випадку це спрацювало не надто добре… Багато кубинців втратили своє життя. Вони захищали Мадуро. Це був поганий хід", – додав Трамп.

Державний секретар США Марко Рубіо, який був присутній на пресконференції, закликав кубинську владу сприймати слова президента серйозно. За його словами, на місці кубинського уряду він був би "дуже стурбований".

Заяви Трампа пролунали після військової операції США у столиці Венесуели, проведеної із залученням авіації, флоту, безпілотників та спецслужб, після якої Трамп оголосив про захоплення Мадуро та його вивезення з країни.

