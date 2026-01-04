Сталися дві події у світі, які можуть затягнути зашморг на шиї Путіна

Початок року приніс одразу дві події, які, на думку експертів, здатні суттєво послабити позиції російського диктатора Володимира Путіна на міжнародній арені. Йдеться про різкі зміни у Венесуелі та загострення ситуації в Ірані. Обидві держави вважаються союзниками Росії.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Експерт із міжнародних питань, голова ВГО "Україна в НАТО"Юрій Романюк в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що спецоперація США у Венесуелі та похитування іранського режиму створюють нову реальність для глобального енергетичного ринку й безпеки.

"Відбулися дуже позитивні дві події для демократичного світу, зокрема для України. Одна — диктатура у Венесуелі повністю ліквідована, тепер розкривається дорога до процвітання цієї країни. Тепер можна далі стискати зашморг на шиї Путіна, він вже не зможе шантажувати світ своєю нафтою, впливом на ціни, на ОПЕК", — вважає Романюк.

За його оцінкою, ситуація у Венесуелі може призвести до падіння цін на нафту й поступового витіснення Росії як одного з ключових енергетичних гравців. У такому разі Кремль втратить важливий інструмент економічного та політичного шантажу.

Паралельно Романюк вказує на серйозні виклики, які постали й перед іранським режимом.

"В Ірані — так само, похитнувся режим аятол, народ вийшов на вулиці. Президент Трамп, на радість України, іранського народу, Ізраїлю, заявив — якщо іранський режим спробує відкривати вогонь, то США готові вплинути та вв'язатися у війну, швидше всього, — силами Ізраїлю", — сказав Романюк.

За його словами, "Китай і Росія опинилися в лузерах", а американці їх переграли. На думку Романюка, сукупність цих факторів грає на користь України.

