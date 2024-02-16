"Произошло убийство". Соратники Навального уже не надеются увидеть его живым

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что, вероятнее всего, его уже нет в живых. Они обвинили российского диктатора Владимира Путина в убийстве Навального.

В российской тюрьме умер Навальный. Фото из открытых источников

По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, шансы, что Навальный все же жив, мизерны.

"Мы понимаем, что, вероятнее всего, произошло то, что Алексей Навальный убит с очень высокой степенью вероятности. Мы не будем вам говорить неправду, что есть какая-то надежда, что завтра что-то произойдет такое, что все это неправда. Такой шанс мизерный. Сейчас все идет к тому, что реально произошло убийство Алексея Навального в тюрьме. И убил его конкретно Путин", — заявил Иван Жданов.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что "мы все прекрасно понимаем, что комментирующий Песков (смерть Навального – ред.) — это не может быть случайностью и не может быть ошибкой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным. Глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". Мировые топ-политики полагают, что российский диктатор Владимир Путин мог приложить руку к смерти оппозиционера Алексея Навального. В частности, они предполагают, что глава Кремля хочет любой ценой сохранить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что соотношение сил в районе города Авдеевка Донецкой области один к семи в пользу российских захватчиков. По словам представителя Третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, ситуация в городе критическая. Спикер сообщил, что украинским подразделениям в Авдеевке приходится работать в условиях, когда их обстреливают со всех сторон.