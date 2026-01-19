Производство какого оружия наращивает РФ: почему нарастает угроза для Украины и НАТО

Страна-агрессор не сбавляет темпы производства ударных беспилотников и планирует только наращивать их. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Дрон. Фото: из открытых источников

Глава ЦПД отметил, что это угроза не только для Украины, но и для Европейской части НАТО.

"Поскольку именно российский дрон, а не российский пехотинец первым пересекает границу с Альянсом", — отмечает он.

Стоит обратить внимание, что в течение 2025 года Россия неоднократно нарушала воздушные границы государств – членов Североатлантического альянса. Подобные инциденты происходили как с использованием боевой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, Кремль готовится к продолжительной войне. Российская экономика фактически переведена на военные рельсы: оборонная промышленность развивается, в то время как другие отрасли приходят в упадок. Москва также пытается создать новые стратегические резервы, чтобы в максимально сжатые сроки подготовиться к возможному противостоянию с НАТО.

