Виробництво якої зброї нарощує РФ: чому зростає загроза для України та НАТО

Країна-агресор не зменшує темпи виробництва ударних безпілотників і планує лише нарощувати їх. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Глава ЦПД зазначив, що це загроза не лише Україні, але й Європейській частині НАТО.

"Оскільки саме російський дрон, а не російський піхотинець першим перетинає кордон із Альянсом", — зазначає він.

Варто звернути увагу, що протягом 2025 року Росія неодноразово порушувала повітряні кордони держав-членів Північноатлантичного альянсу. Подібні інциденти відбувалися як із використанням бойової авіації, так і безпілотних літальних апаратів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія поки що не має можливості створити для НАТО повномасштабну військову загрозу, проте здатна кинути виклик ключовому принципу Альянсу – 5-й статті про колективну оборону. Про це заявив колишній голова військової розвідки Фінляндії Пекка Товері в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, Кремль готується до тривалої війни. Російська економіка фактично переведена на військові рейки: оборонна промисловість розвивається, тоді як інші галузі занепадають. Москва також намагається створити нові стратегічні резерви, щоб у максимально стислий термін підготуватися до можливого протистояння з НАТО.

Також видання "Коментарі" повідомляло – цього року Кремль має намір сформувати щонайменше 11 дивізій. Ворог планує призвати 409 тисяч осіб. Таке припущення в інтерв'ю "Лівому березі" висловив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.