Пропагандистка Симоньян заявила о результатах своего медицинского обследования и раке

Российская пропагандистка и руководительница телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о результатах своего последнего онкологического скрининга. По ее словам, по итогам проведённой диагностики врачи не обнаружили в ее организме признаков ракового заболевания. Обнародованию медицинского заключения предшествовала серьезная тревога со стороны самого медийного деятеля.

Маргарита Симоньян

"Спасибо Господу, благодарю всех молящихся... Слава Богу, все чисто", — заявила Симоньян, реагируя на вердикт медиков.

Это сообщение появилось в социальных сетях только через три часа после публикации видеообращения, в котором она заметно нервничала. В предыдущем ролике пропагандистка делилась с подписчиками, что едет на сложную диагностическую процедуру, которая должна была окончательно определить, будет ли она жить или не будет.

Следует напомнить, что проблемы со здоровьем у Симоньян обострились раньше. В начале сентября прошлого года она публично объявила, что врачи диагностировали у нее рак груди. В том же месяце в семье произошло еще одно событие — умер ее муж, режиссер и пропагандист Тигран Кеосаян.

Кроме того, весной текущего года глава RT заявляла о серьезных проблемах в семье, связанных с наследниками.

"Когда Тигран пошел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень тяжело болен один из наших детей, — делилась она подробностями личной жизни, — и это нельзя вылечить. Я и об этом говорить не хочу. Просто, чтобы понимать, что так не бывает... Просто катастрофа".

Несмотря на заявления о неизлечимой патологии у ребенка и собственной онкологической истории, Симоньян утверждает, что ее личная угроза жизни из-за рака после последнего визита в больницу временно прошла.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Симоньян пожаловалась на реалии войны в Сочи: "Дети пол-лета провели в гардеробной" .



