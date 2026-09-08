Пропагандистка Симоньян заявила про результати свого медичного обстеження та рак

Російська пропагандистка та керівниця телеканалу RT Маргарита Симоньян повідомила про результати свого останнього онкологічного скринінгу. За її словами, за підсумками проведеної діагностики лікарі не виявили в її організмі ознак ракового захворювання. Оприлюдненню медичного висновку передувала серйозна тривога з боку самої медійної діячки.

Маргарита Симоньян

"Дякую Господу, дякую всім, хто молився... Слава Богу, все чисто", — заявила Симоньян, реагуючи на вердикт медиків.

Це повідомлення з'явилося у її соціальних мережах лише через три години після публікації відеозвернення, у якому вона помітно нервувала. У попередньому ролику пропагандистка ділилася з підписниками, що їде на складну діагностичну процедуру, яка мала остаточно визначити, "буде вона жити чи не буде".

Варто нагадати, що проблеми зі здоров'ям у Симоньян загострилися раніше. На початку вересня минулого року вона публічно оголосила, що лікарі діагностували у неї рак грудей. Того ж місяця у її родині сталася ще одна подія — помер її чоловік, режисер та пропагандист Тигран Кеосаян.

Окрім цього, навесні поточного року очільниця RT заявляла про серйозні проблеми у родині, пов'язані з нащадками.

"Коли Тигран пішов у кому, з'ясувалося, що дуже важко і дуже складно хворий один із наших дітей, — ділилася вона подробицями особистого життя, — і це не можна вилікувати. Я і про це говорити не хочу. Просто щоб розуміти, що так не буває... Просто катастрофа".

Попри заяви про невиліковну патологію у дитини та власну онкологічну історію, наразі Симоньян стверджує, що її особиста загроза життю через рак після останнього візиту до лікарні тимчасово минула.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Симоньян поскаржилася на реалії війни в Сочі: "Діти пів літа провели в гардеробній".



