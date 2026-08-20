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Пропагандисты Кремля случайно показали паранойю Путина (ВИДЕО)

Российские пропагандисты случайно подсветили паранойю Путина во время визита в собор в Кремле.

20 августа 2026, 21:00
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Slava Kot

Российские пропагандисты, освещая очередное публичное мероприятие Владимира Путина, невольно продемонстрировали масштаб мер безопасности вокруг российского диктатора. На обнародованных кадрах глава Кремля передвигается практически по безлюдной территории Кремля, однако его маршрут окружен сотрудниками Федеральной службы охраны.

Пропагандисты Кремля случайно показали паранойю Путина (ВИДЕО)

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сюжет опубликовало российское государственное агентство "ТАСС". На видео показано, как Путин направляется в Архангельский собор Московского Кремля. Несмотря на отсутствие людей поблизости, вдоль маршрута можно заметить значительное количество представителей силовых структур, обеспечивающих охрану российского диктатора.

Именно эта деталь привлекла внимание пользователей соцсетей. Армянский журналист Роберт Петросян обратил внимание на контраст между фактически пустым пространством вокруг Путина и количеством находящихся по периметру охранников.

"Смотрите, как сильно может бояться собственных граждан человек, засидевшийся у власти десятилетиями. Вот он, прошелся на территории Кремля. Вокруг по периметру десятки ФСОшников и нет ни души. Столица. Центр города", — указывает Петросян на паранойю Путина.

Визит в Архангельский собор состоялся 20 августа. По сообщениям русских медиа, Путин принял участие в молебне и осмотрел место с мощами московского князя Дмитрия Донского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина избирательная паранойя из-за низких рейтингов.

Также "Комментарии" писали, что украинский дипломат Сергей Кислица назвал истинную причину, почему Путин сейчас отказывается от переговоров.



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