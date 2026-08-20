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Пропагандисти Кремля випадково показали параною Путіна (ВІДЕО)

Російські пропагандисти випадково підсвітили параною Путіна під час візиту до собору в Кремлі.

20 серпня 2026, 21:00
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Slava Kot

Російські пропагандисти, висвітлюючи черговий публічний захід Володимира Путіна, мимохіть продемонстрували масштаб заходів безпеки навколо російського диктатора. На оприлюднених кадрах очільник Кремля пересувається практично безлюдною територією Кремля, однак його маршрут оточений співробітниками Федеральної служби охорони.

Пропагандисти Кремля випадково показали параною Путіна (ВІДЕО)

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Сюжет опублікувало російське державне агентство "ТАРС". На відео показано, як Путін прямує до Архангельського собору Московського Кремля. Попри відсутність людей поблизу, вздовж маршруту можна помітити значну кількість представників силових структур, які забезпечують охорону російського диктатора.

Саме ця деталь привернула увагу користувачів соцмереж. Вірменський журналіст Роберт Петросян звернув увагу на контраст між фактично порожнім простором навколо Путіна та кількістю охоронців, які перебувають по периметру.

"Дивіться, як сильно може боятися власних громадян людина, яка засидівся при владі десятиліттями.  Ось він, пройшовся на території Кремля. Навколо по периметру десятки ФСОшників і ні душі.  Столиця. Центр міста", — вказує Петросян на параною Путіна.

Візит до Архангельського собору відбувся у 20 серпня. За повідомленнями російських медіа, Путін взяв участь у молебні та оглянув місце з мощами московського князя Дмитра Донського.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна виборча параноя через низькі рейтинги.

Також "Коментарі" писали, що український дипломат Сергій Кислиця назвав справжню причину, чому Путін саме зараз відмовляється від переговорів.



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