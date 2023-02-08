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Проработала почти 50 лет: известную российскую актрису выгнали из театра из-за антивоенной позиции

В театре "Современник" актриса Лия Ахеджакова проработала почти 50 лет

сегодня, 17:30
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Автор:

Кравцев Сергей

84-летняя актриса Лия Ахеджакова призналась, что её выгнали из театра "Современник", работе в котором она посвятила почти 50 лет своей жизни. По словам актрисы, увольнение даже не обсуждалось, потому как приказ поступил сверху. Руководство просто поставило перед фактом. Ахеджакову сразу же убрали со всех постановок, даже переопубликовали новое расписание.

Проработала почти 50 лет: известную российскую актрису выгнали из театра из-за антивоенной позиции

Лия Ахеджакова. Фото: из открытых источников

Лия Ахеджакова рассказала, что у нее состоялся с диктором театра непростой разговор. Руководитель просто поставил перед фактом, что больше театр не нуждается в услугах актрисы, потому что якобы в департамент культуры начало поступать много писем от людей, которые требовали не ставить в постановки актрису. 


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"Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя", – пожаловалась Лия Ахеджакова. 

Стоит отметить, что российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова с первых дней российско-украинской войны, еще начиная с 2014-го года, прямо озвучивала свою позицию, осуждая действия российских властей, которые дали команду аннексировать Крым и оккупировать части Донецкой и Луганской областей. Не стала актриса скрывать и свои антивоенные настроения и с начала 2022 года, когда началась полномасштабная война России против Украины, Ахеджакова публично призывала Кремль прекратить войну. Ей часто задавали вопросы, почему она не последовала примеру других звезд и не уехала из страны? На это актриса отвечала, что они имеет право озвучивать свою позицию, но покидать Россию не собирается, потому что это ее Родина.

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Источник: https://t.me/starsdustpro/14578
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