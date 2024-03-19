Прощения не будет. Путин придумал для российских повстанцев наказание

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о том, что якобы все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и "иностранных наемников" через границу Российской Федерации якобы провалились.

Владимир Путин

При этом российский диктатор заявил, что Россия не простит "предателей", которые "покушаются" на российские земли.

"Мы помним, что творили власовцы на нашей земле, не простим и нынешних предателей", — заявил российский диктатор.

Помимо этого, Путин призвал сотрудников ФСБ организовать поиски диверсионно-разведывательные группы Украины. Также глава Кремля заявил, что участников ДРГ нужно наказывать без срока давности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 марта добровольцы из легиона "Свобода России", "Сибирский легион" и Российского добровольческого корпуса зашли на территорию двух российских областей – Курской и Белгородской. По словам добровольцев, у них было две цели. Первая – сорвать путинские выборы на этих территориях. Вторая – уничтожить военные объекты, которые находятся в жилых кварталах и которые используют для нанесения ударов по Украине.

Российские добровольцы неоднократно призывали местные власти начать эвакуацию мирных граждан, чтобы они не пострадали в следствии ракетных ударов. После того, как местные чиновники никак не отреагировали на призывы добровольцев, они обратились к мирным жителям и попросили их самостоятельно покинуть опасные территории или хотя бы найти себе надежные укрытия во время тревог.

Известно, что рейд добровольцев проходит успешно. На этом фоне власти Белгородской области заявили, что они все же начнут эвакуацию детей в безопасные места.



