Власти Белгорода прислушались к рекомендациям повстанцев. На какой шаг пошли

Как заявил Вячеслав Гладков из-за боевых действий, которые ведутся на территории Белгородской области, принято решение об эвакуации 9 000 детей.

Вячеслав Гладков

По его словам, планируется увезти в более безопасное место детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района.

Гладков сообщил, что, например, 22 марта 1200 детей отправят в Пензу, Тамбов и Калугу.

Помимо этого, власти Белгорода опровергли информацию о том, что в городе проблемы с продуктами. Ранее в социальных сетях начали появляться фотографии из торговых сетей с пустыми полками. Россияне сообщали, что в городе не хватает еды.

В то же время власти Белгорода заявили, что информация о том, что в продуктовых супермаркетах Белгорода заканчивается продовольствие, не соответствует действительности.

В администрации города сообщили, что в магазинах есть хлеб, яйца, молочные изделия и товары первой необходимости.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 марта добровольцы из легиона "Свобода России", "Сибирского батальона" и Российского добровольческого корпуса перешли границу и зашли на территорию Белгородской и Курской областей. Они неоднократно призывали власти этих регионов начать эвакуацию гражданского населения в связи с боевыми действиями. Впрочем, власти на эти призывы никак не реагировали. После этого, повстанцы несколько раз обращались к россиянам и просили их самостоятельно покинуть опасные регионы. При этом они добавляли, что власти страны-агрессора препятствуют такой самостоятельной эвакуации, так как хотят использовать гражданских, как "живой щит".



