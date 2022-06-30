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Главная Новости Мир Россия "Просто боятся сказать об этом вслух": Путин убежден, что в мире имеет много единомышленников
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"Просто боятся сказать об этом вслух": Путин убежден, что в мире имеет много единомышленников

Путин считает, что у него много единомышленников в мире, однако они "боятся поднять головы и сказать об этом вслух"

сегодня, 23:39
Автор:

Лиля Воробьева
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Президент снова начал обвинять Запад в импульсивных и непродуманных действиях в отношении России. Об этом пишут российские СМИ, цитируя главу Кремля.

"Просто боятся сказать об этом вслух": Путин убежден, что в мире имеет много единомышленников

Владимир Путин (фото из открытых источников)

 В одном российский президент убежден, что в мире у него много союзников, которые просто боятся поднять голову и вслух об этом сказать.

"Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух. Их много, этих единомышленников: государств, людей и народов, которые хотят идти по собственной дороге, основанной на принципах подлинной многосторонности. Но догматизм, бремя прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада. Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много", — заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин цинично прокомментировал теракт в Кременчуге. Тех доказательств российского теракта в украинском Кременчуге президенту РФ Путину недостаточно, чтобы признать вину за убийства более 20 человек, когда в результате удара ракетой оказались десятки раненых и без вести пропавших. Путин заявил, что российские войска в Украине не наносят удары по гражданским объектам, уточнив, что Россия ведет войну против Украины исключительно "высокоточным оружием". Он добавил, что российские военные перед тем, как наносить удар по тем или иным целям, используют исключительно проверенные разведданные, которые и являются поводом для того, чтобы открыть огонь. Разрушены тысячи гражданских объектов в Украине, среди которых дома украинцев – это наверняка также исключительно разведанные российских военных.



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Источник: https://ria.ru/20220630/rossiya-1799421738.html
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