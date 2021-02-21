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Против России введут новые санкции

Ограничения, вероятно, будут представлены точечными санкциями против физических лиц и организаций

сегодня, 16:09
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг анонсировал введение Европейским Союзом новых санкций против Российской Федерации из-за заключения оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на на интервью Шалленберга изданию Welt am Sonntag. 

Против России введут новые санкции

Против России введут новые санкции - фото из открытых источников

По словам министра, это, скорее всего, состоится во время встречи глав дипломатических ведомств стран Евросоюза в понедельник, 22 февраля.

Ограничения, вероятно, будут представлены точечными санкциями против физических лиц и организаций. Они будут введены с помощью нового механизма санкций Европейского Союза, целью которого является наказание нарушителей прав человека. 

Шалленберг ожидает "широкое большинство" в поддержку санкций среди 27 стран-членов ЕС. Он призвал к единству его членов в вопросе противостояния Российской Федерации. 

"Мы будем обсуждать на Совете по иностранным делам надлежащую реакцию по делу Навального. Просто комментировать происходящее в России, стоя в стороне, и угрожать санкциями, недостаточно", — заявил министр иностранных дел Австрии. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" также сообщали о том, что новый президент США Джо Байден собирается ввести очередные жесткие санкции против России, которые остановят строительство газопровода "Северный поток-2", по которому собираются поставлять голубое топливо в Германию. Джо Байден считает строительство газопровода неудачной и опасной идеей для Европы. На данный момент новая американская администрации анализирует проект "Северного потока-2". 





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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/21/7284196/
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