logo

BTC/USD

27959.50

ETH/USD

1794.34

LTC/USD

88.50

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Провал российской подделки McDonald's: квашеная капуста не спасла
commentss НОВОСТИ Все новости

Провал российской подделки McDonald's: квашеная капуста не спасла

Российский аналог американской компании McDonald's "Вкусно и точка" понес большие убытки за первый год работы в России.

сегодня, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

За 2022 год владелец сети "Вкусно и точка" зафиксировал убытки на 11,3 млрд рублей (около 5,5 млрд гривен). Именно эта сеть стала альтернативой России после того, как McDonald's покинул Российскую Федерацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Униан".

Провал российской подделки McDonald's: квашеная капуста не спасла

Российский аналог McDonald's. Фото из открытых источников

После начала войны американская сеть быстрого питания McDonald's закрыла свои заведения в России. Через несколько месяцев на базе американского бренда россияне создали свой аналог "Вкусно и точка". Такой шаг должен показать, что Россия не боится санкций со стороны США и других стран, однако сразу оказались значительные проблемы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Первые заведения открылись в июне, однако уже в июле в части отделений "Вкусно и точка" не продавали картофель фри. В РФ был неурожай картофеля, а импорт нужных сортов был запрещен, поэтому аналог McDonald's использовал старые запасы американской компании.

В сентябре начали проявляться другие проблемы российской сети. "Вкусно и точка" перестала предлагать наборы для детей с игрушками, ведь возникли проблемы с их поставкой. Кроме того, в меню появились квашеная капуста и компот.

Несмотря на введение новых позиций в меню для россиян, это не спасло заведение от финансового ущерба, который оценивается на уровне 11,3 млрд рублей за прошлый год.

Ранее портал "Комментарии" о российском после, угрожающем двум странам военными атаками, если те вступят в военный альянс в Соединенные Штаты.

Также "Комментарии" писали о новом ИПСО, которое распространяется в соцсети: врут о сдаче в плен украинских военных.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/economics/finance/ne-vkusno-i-tochka-rosiyska-pidrobka-mcdonald-s-viyavilasya-zbitkovoyu-12197421.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!