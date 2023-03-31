Провал российской подделки McDonald's: квашеная капуста не спасла

За 2022 год владелец сети "Вкусно и точка" зафиксировал убытки на 11,3 млрд рублей (около 5,5 млрд гривен). Именно эта сеть стала альтернативой России после того, как McDonald's покинул Российскую Федерацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Униан".

Российский аналог McDonald's. Фото из открытых источников

После начала войны американская сеть быстрого питания McDonald's закрыла свои заведения в России. Через несколько месяцев на базе американского бренда россияне создали свой аналог "Вкусно и точка". Такой шаг должен показать, что Россия не боится санкций со стороны США и других стран, однако сразу оказались значительные проблемы.

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Первые заведения открылись в июне, однако уже в июле в части отделений "Вкусно и точка" не продавали картофель фри. В РФ был неурожай картофеля, а импорт нужных сортов был запрещен, поэтому аналог McDonald's использовал старые запасы американской компании.

В сентябре начали проявляться другие проблемы российской сети. "Вкусно и точка" перестала предлагать наборы для детей с игрушками, ведь возникли проблемы с их поставкой. Кроме того, в меню появились квашеная капуста и компот.

Несмотря на введение новых позиций в меню для россиян, это не спасло заведение от финансового ущерба, который оценивается на уровне 11,3 млрд рублей за прошлый год.

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