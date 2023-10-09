Психологи проанализировали Путина: назвали самые характерные черты президента России

Американская компания Cognovi Labs использовав свою методику, сделала психологический анализ Путина. Оказалось, что характерными чертами президента России являются презрение, гнев, отвращение и отсутствие страха. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Nikkei.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Психолог из Cognovi Labs Нирит Пизано выступила перед 700 представителями Пентагона и рассказала о психологических аспектах сдерживания, в частности, поделилась психологическим состоянием Путина.

Для анализа Cognovi Labs использует 10 характеристик, 6 из которых являются базовыми и определены психологом Полом Экманом: гнев, страх, радость, уныние, отвращение и удивление. Новыми эмоциональными показателями стали презрение, надежда, доверие и удовлетворение. Каждая эмоция получила шкалу от 1 до 10, и таким образом создается общая оценка под названием Intent Score.

Для оценки состояния Путина Нирит Пизано использовала две речи президента России: 21 февраля и 24 февраля 2022 года. По ее словам, в обеих выступлениях состояние Путина указывало на высокие показатели отвращения, гнева и презрения. Кроме того, Пизано указывает, что в обоих случаях у Путина не было выраженного страха. Психолог рассказала, что главные изменения касались доверия и надежды, значительно возросшие в выступлении Путина 24 февраля в момент объявления вторжения в Украину.

Следующей Нирит Пизано проанализировала речь президента России почти через год после нападения на Украину – 21 февраля 2023 года. По ее словам, у Путина опять не было страха, а такие показатели как гнев, отвращение, доверие, надежда и презрение были на высоком уровне.

"Показатель Intent Score, степень уровня активности Путина, вырос до 61, что больше по сравнению с показателем 39 и 50 во время выступлений 21 и 24 февраля 2022 года", — рассказывает об изменениях в психологическом состоянии Путина Пизано.

Выводы исследовательского центра Cognovi Labs показывают, что нынешняя стратегия сдерживания, похоже, не работает против Путина. Президента России не удержали от вторжения, несмотря на обнародование американской разведкой планов Путина еще до начала полномасштабной войны. Действия США были направлены как на подготовку стран НАТО и Украины к возможным военным действиям, так и на то, чтобы отразить желание Путина к нападению. По мнению психолога, Западу следует работать над альтернативными методами, которые могли бы остановить Путина в будущем.

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