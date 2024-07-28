Российская певица Алсу, которая не выразила свое мнение по поводу террористического вторжения РФ в Украину, сейчас переживает развод со своим мужем Яном Абрамовым. В ходе этого процесса певица столкнулась с трудностями доступа к собственной квартире.

Развод Алсу и Яна Абрамова (фото из открытых источников)

Согласно российским пропагандистским СМИ, бизнесмен Ян Абрамов запретил Алсу заходить в принадлежащую им обоим квартиру. Он дал устное распоряжение сотрудникам жилищного комплекса "Триумф" не пускать певицу на территорию. Алсу пришлось обращаться в суд, чтобы установить порядок пользования квартирой, и только три недели спустя она смогла вернуться домой после получения судебного определения.

Адвокат Абрамова, Александр Добровинский, заявил, что информация о конфликте не соответствует действительности, утверждая, что Алсу пользовалась квартирой. Однако у певицы возникли сложности с доступом к парковке жилого комплекса. Ее автомобиль не был внесен в список жильцов, и система распознавания номеров работала в автоматическом режиме. Помощница певицы подала письменный запрос на внесение новых данных, но этого недостаточно для быстрого решения проблемы. Напомним, что "Комментарии" писали о скандальном разводе российской певицы . Мужчина обратился к новому адвокату и начинает бороться за детей. Популярный российский адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы бизнесмена и мужа певицы Алсу, Яна Абрамова, рассказал о его планах по разводу. Как сообщают пропагандистские СМИ, Абрамов подчеркнул, что на первом месте для него спокойная жизнь детей. Он считает, что, если не удастся сохранить семью, важнейшим является сохранение здоровья и благополучия детей.