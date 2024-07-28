Публично скандалят и делят имущество: мужчина российской певицы приказал охране не пускать ее в квартиру

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Лиля Воробьева
Российская певица Алсу, которая не выразила свое мнение по поводу террористического вторжения РФ в Украину, сейчас переживает развод со своим мужем Яном Абрамовым. В ходе этого процесса певица столкнулась с трудностями доступа к собственной квартире.
Развод Алсу и Яна Абрамова (фото из открытых источников)
Согласно российским пропагандистским СМИ, бизнесмен Ян Абрамов запретил Алсу заходить в принадлежащую им обоим квартиру. Он дал устное распоряжение сотрудникам жилищного комплекса "Триумф" не пускать певицу на территорию. Алсу пришлось обращаться в суд, чтобы установить порядок пользования квартирой, и только три недели спустя она смогла вернуться домой после получения судебного определения.
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