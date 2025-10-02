Рубрики
Лиля Воробьева
Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на недавние заявления США. Тиран подчеркнул, что "никто не сможет диктовать Кремлю, что делать", и добавил, что "у любого могущества есть предел". Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на выступление Путина.
Владимир Путин (фото из открытых источников)работать с РФ . Путин во время выступления на Валдае пожаловался, что России дважды отказывали во вступлении в НАТО. Также он вспомнил свой разговор с бывшим президентом США Клинтоном, сказавшим ему, что тогда это было нереально.