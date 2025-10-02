Публично угрожает миру: Путин прокомментировал последние заявления администрации Трампа и предупредил всех

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на недавние заявления США. Тиран подчеркнул, что "никто не сможет диктовать Кремлю, что делать", и добавил, что "у любого могущества есть предел". Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на выступление Путина.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин во время выступления на Валдае пожаловался, что России дважды отказывали во вступлении в НАТО. Также он вспомнил свой разговор с бывшим президентом США Клинтоном, сказавшим ему, что тогда это было нереально.