Россия Публично угрожает миру: Путин прокомментировал последние заявления администрации Трампа и предупредил всех
commentss НОВОСТИ Все новости

Публично угрожает миру: Путин прокомментировал последние заявления администрации Трампа и предупредил всех

Владимир прокомментировал последние заявления администрации Трампа

2 октября 2025, 20:58
Автор:
Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на недавние заявления США. Тиран подчеркнул, что "никто не сможет диктовать Кремлю, что делать", и добавил, что "у любого могущества есть предел". Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на выступление Путина.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

работать с РФ . Путин во время выступления на Валдае пожаловался, что России дважды отказывали во вступлении в НАТО. Также он вспомнил свой разговор с бывшим президентом США Клинтоном, сказавшим ему, что тогда это было нереально.

"И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога. Повторю, мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной схематической картины мира. Я тоже публично с президентом. Клинтоном разговаривали. "Знаешь, интересно, я считаю, что это возможно".



